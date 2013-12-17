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نهاية مهلة شيكابالا للزمالك .. واللاعب يرحل بأغراضه عقب المران

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نهاية مهلة شيكابالا للزمالك .. واللاعب يرحل بأغراضه عقب المران نهاية مهلة شيكابالا للزمالك .. واللاعب يرحل بأغراضه عقب المران

جمع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب فريق الزمالك أغراضه من غرفة الملابس ورحل عقب نهاية مران يوم الثلاثاء على ملعب الزمالك.

ويأتي ذلك تزامنا مع نهاية المهلة التي أعطاها شيكابالا للفريق الأبيض من أجل تسديد مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ 5 مليون جنيه بحسب تصريحات وكيل أعماله.

وعقب انتهاء المران جمع شيكابالا كافة أغراضه من غرفة الملابس قبل أن يرحل عن ملعب حلمي زامورا.

يذكر أن شيكابالا قد دخل في خلاف مع إدارة الزمالك بسبب أزمة المستحقات المتأخرة قبل أن يشير وكيله لإمهال النادي 48 ساعة تنتهي يوم الثلاثاء من أجل تسديد المستحقات وإلا سيتخذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حقوق اللاعب.

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