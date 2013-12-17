أشهر عرافة لبنانية: مصر هتشوف أيام سودة

أشهر عرافة في لبنان والتي تدعى أم نبيل، تعيش في إحدى المناطق الشعبية بمدينة الضاحية فى العاصمة اللبنانية بيروت، سيدة عجوز عمرها 70 عاما وليست متاحة طوال الوقت، نظراً لجدولها شديد الازدحام، يذهب إليها اشهر فناني لبنان، ويحدثونها تليفونيا، توقعاتها على حسب كلامهم دائمة صائبة.



تؤكد أم نبيل أنها تحب مصر والمصريون، ولكنها تحمل لهم ما لا يسرهم بدايةً من العام الميلادي الجديد 2014، مؤكدة أن «مصر هتشوف أيام سودة»، حيث قالت عن مصر، سيتغير رئيسها عدة مرات أخرى ولن تستقر لأعوام كثيرة، خاصة أن وضعها الاقتصادوالكنائس وأيي سيزداد سوءا وستشهد هدم عدد من الجوامع ضا حروب اهلية وانقسامات داخلية سياسية ستستمر لـ 9 سنوات قادمة، وستكون هناك امرأة فى 2014 او 2015 ستتدخل فى حكم مصر قد تكون رئيسة وزراء، وسيكون في عهدها ازدهار لحد ما.

شبكةعيونالإخبارية

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