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الشرطة تقتحم منزل جاتوزو لاتهامه في قضية تلاعب بالنتائج

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الشرطة تقتحم منزل جاتوزو لاتهامه في قضية تلاعب بالنتائج الشرطة تقتحم منزل جاتوزو لاتهامه في قضية تلاعب بالنتائج

داهمت الشرطة الإيطالية منزل جينارو جاتوزو قائد فريق ميلان الأسبق للاشتباه بضلوعه في قضية تلاعب بالنتائج موسم 2011-2012.

وبحسب صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية فإن جاتوزو وزميله السابق في ميلان كريستيان بروكي يخضعان للتحقيق لاتهامهم في قضية التلاعب بنتائج المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن 4 آخرين يُعتقد أنهم يعملون كوسطاء بين اللاعبين ونقابات الرهانات قد تم اعتقالهم أيضا يوم الثلاثاء.

كما ألمحت أن السلطات تحقق في عدد من المباريات أطرافها أندية ميلان ويوفنتوس وإنتر ولاتسيو للاشتباه في التلاعب بنتائجهم.

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