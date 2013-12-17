5 أرقام غير عادية هذا الأسبوع .. ماكينة ليفربول وإنجاز بايرن
يبدأ FilGoal.com حلقات أسبوعية عن خمسة أرقام غير عادية حدثت في الأسبوع السابق في أوروبا.
وهذا الأسبوع كان مثيرا .. تعرف علي 5 أرقام غير عادية بطلها بايرن ويوفنتوس ولويس سواريز.
7 – ضربات الجزاء التي سجلها باريس سان جيرمان في الدوري حتي الآن، أكثر من أي فريق في أوروبا هذا الموسم.
13 – عدد الأهداف التي سجلها أو صنعها لويس سواريز من أصل 14 هدفا أحرزها ليفربول في آخر 3 مباريات.
31 – عدد الأهداف التي وصل إليها مانشستر سيتي علي ملعبه في آخر 6 مباريات فقط بعد الفوز 6-3 علي أرسنال.
93 – رقم قياسي جديد لعدد النقاط التي حصدها بايرن ميونيخ في الدوري الألماني خلال عام واحد في 2013.
729 – عدد الدقائق منذ آخر هدف دخل مرمي بوفون حارس مرمي يوفنتوس في الدوري الإيطالي.