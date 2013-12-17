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5 أرقام غير عادية هذا الأسبوع .. ماكينة ليفربول وإنجاز بايرن

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يبدأ FilGoal.com حلقات أسبوعية عن خمسة أرقام غير عادية حدثت في الأسبوع السابق في أوروبا.

وهذا الأسبوع كان مثيرا .. تعرف علي 5 أرقام غير عادية بطلها بايرن ويوفنتوس ولويس سواريز.

7 – ضربات الجزاء التي سجلها باريس سان جيرمان في الدوري حتي الآن، أكثر من أي فريق في أوروبا هذا الموسم.

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13 – عدد الأهداف التي سجلها أو صنعها لويس سواريز من أصل 14 هدفا أحرزها ليفربول في آخر 3 مباريات.

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31 – عدد الأهداف التي وصل إليها مانشستر سيتي علي ملعبه في آخر 6 مباريات فقط بعد الفوز 6-3 علي أرسنال.

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93 – رقم قياسي جديد لعدد النقاط التي حصدها بايرن ميونيخ في الدوري الألماني خلال عام واحد في 2013.

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729 – عدد الدقائق منذ آخر هدف دخل مرمي بوفون حارس مرمي يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

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