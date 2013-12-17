طوارئ في الإسكندرية لاستقبال نوة "الفيضة الصغرى".. اليوم

كتب : حازم الوكيل منذ 8 دقائق

أعلنت الإسكندرية حالة الطوارئ لاستقبال نوة "الفيضة الصغرى"، اليوم، والمفترض استمرارها لمدة 5 أيام، وأنشأت المحافظة مصبات جديدة وطهرت الشنايش وخصص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بتراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار في الطرق والشوارع العامة.

وقال المهندس محمد سعيد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن المحافظ اللواء طارق مهدي، أشرف بنفسه على خطة الهيئة لمواجهة "النوة" من خلال إعادة تطهير "الشنايش" ومصبات الأمطار بمختلف أحياء المحافظة، لضمان انسياب حركة المرور بالطرق الحيوية والشوارع.

وأضاف لـ"الوطن"، أن السيارات المدمجة وعربات شفط المياه جاهزة بأعداد مناسبة، ومستعدة للتحرك الفوري إلى المناطق التي ستشهد تجمعات للمياه، لعدم التأثر بالأمطار الغزيرة التي تتساقط علي المدينة، وتتسبب في حالة من الشلل في الأحياء والشوارع والكباري والأنفاق.

وأكد سعيد، قيام الشركة بعمل عدة مصبات جديدة بطريق الكورنيش، بغرض استيعاب كميات الأمطار المتساقطة، وإعادة تطهير الشنايش من مخلفات النوة السابقة استعدادًا للمقبلة، فضلاً عن حملات التوعية للمواطنين لمطالبتهم بعدم إلقاء أي مخلفات على الشنايش الخاصة بتصريف مياه الأمطار، وتخصيص خط ساخن لهيئة بالإسكندرية على رقم "175" لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين طوال 24 ساعة والتعامل معها بشكل فوري.

كما قررت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اتخاذ إجراءات احترازية لضبط أداء بوغاز الإسكندرية وحركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، بسبب النوة والسوء المحتمل لحالة الطقس وسرعة الرياح.

ومن جانبه قال اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة أجرت استعداداتها بشكل كامل لاستقبال النوة على أكمل وجه، وبخاصة أن سوء الأحوال الجوية في شتاء هذا العام لم يكن متوقعًا، إلا أن المحافظة تداركت الموقف سريعاً وتمت السيطرة على الوضع من خلال الدفع بسيارات صرف صحي وطوارئ لمدة 24 ساعة.

وواصل نشطاء وجمعيات أهلية، الأنشطة الخيرية بالإسكندرية، بالنزول إلى الأماكن الفقيرة لتوزيع البطاطين، وإصلاح أسقف المنازل المتهالكة في بعض الأماكن النائية بالمدينة، والتي تعاني من نقص المرافق كعزبة العرب والمراغي وغيرها.