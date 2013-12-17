"الصحة" تعلن 4 شروط لصرف الألبان الصناعية المدعمة

كتب : طارق عبد العزيز منذ 47 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة عن تحديدها لعدد من الشروط لصرف ألبان الأطفال المدعمة، ومنها انقطاع لبن الأم والتوائم والأم المريضة بمرض يمنعها من الرضاعة ووفاة الأم والتوائم، وأوضحت الوزارة أن تلك الشروط وفق البروتوكولات العالمية في صرف ألبان الأطفال المدعمة.

وحذرت الوزارة الأمهات من الانسياق وراء الشائعات بفوائد الألبان الصناعية، لافتة إلى أنها توفر الألبان الصناعية المدعمة للأطفال المستحقين خلال الستة أشهر الأولى من العمر طبقًا للفئات المحددة سابقًا من خلال وحدات الرعاية الصحية الأساسية على مستوى الجمهورية (600 منفذ)، كما تدرس استكمال صرف الألبان الصناعية المدعمة جزئيًا للفئات المستحقة والمحددة سابقًا من عمر ستة أشهر حتى نهاية العام الأول من العمر بالكميات المقررة التي تغطي احتياجات الرضيع مع توعية الأسرة بأهمية الأغذية التكميلية حتى يحصل الطفل على تغذية صحيحة وتصرف هذه الكميات شهريًا من خلال الوحدات الصحية السابق ذكرها.

وأكدت الوزارة أنه نظرًا لوجود بعض الحالات التي تلح على طلب الألبان الصناعية المدعمة بالرغم من قدرة الأم على الإرضاع وبالتالي لا تنطبق عليها شروط صرف الألبان الصناعية المدعمة من وحدات الرعاية الصحية الأساسية، لذا تقوم وزارة الصحة والسكان بتوفير كمية من الألبان المدعمة جزئيًا بالصيدليات الخاصة وفروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتصرف بالبطاقة الصحية للطفل.