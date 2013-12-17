أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

"الصحة" تعلن 4 شروط لصرف الألبان الصناعية المدعمة

Google+ Print
"الصحة" تعلن 4 شروط لصرف الألبان الصناعية المدعمة "الصحة" تعلن 4 شروط لصرف الألبان الصناعية المدعمة

كتب : طارق عبد العزيز منذ 47 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة عن تحديدها لعدد من الشروط لصرف ألبان الأطفال المدعمة، ومنها انقطاع لبن الأم والتوائم والأم المريضة بمرض يمنعها من الرضاعة ووفاة الأم والتوائم، وأوضحت الوزارة أن تلك الشروط وفق البروتوكولات العالمية في صرف ألبان الأطفال المدعمة.

وحذرت الوزارة الأمهات من الانسياق وراء الشائعات بفوائد الألبان الصناعية، لافتة إلى أنها توفر الألبان الصناعية المدعمة للأطفال المستحقين خلال الستة أشهر الأولى من العمر طبقًا للفئات المحددة سابقًا من خلال وحدات الرعاية الصحية الأساسية على مستوى الجمهورية (600 منفذ)، كما تدرس استكمال صرف الألبان الصناعية المدعمة جزئيًا للفئات المستحقة والمحددة سابقًا من عمر ستة أشهر حتى نهاية العام الأول من العمر بالكميات المقررة التي تغطي احتياجات الرضيع مع توعية الأسرة بأهمية الأغذية التكميلية حتى يحصل الطفل على تغذية صحيحة وتصرف هذه الكميات شهريًا من خلال الوحدات الصحية السابق ذكرها.

وأكدت الوزارة أنه نظرًا لوجود بعض الحالات التي تلح على طلب الألبان الصناعية المدعمة بالرغم من قدرة الأم على الإرضاع وبالتالي لا تنطبق عليها شروط صرف الألبان الصناعية المدعمة من وحدات الرعاية الصحية الأساسية، لذا تقوم وزارة الصحة والسكان بتوفير كمية من الألبان المدعمة جزئيًا بالصيدليات الخاصة وفروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتصرف بالبطاقة الصحية للطفل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم