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الزمالك: الأهلي يفاوض شيكا؟ لا يوجد نادي في مصر يجرؤ

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الزمالك: الأهلي يفاوض شيكا؟ لا يوجد نادي في مصر يجرؤ الزمالك: الأهلي يفاوض شيكا؟ لا يوجد نادي في مصر يجرؤ

لا يصدق أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك التقارير التي أشارت إلى مفاوضات الأهلي مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق.

شيكا دخل مؤخرا في خلافات مع البيت الأبيض بسبب مستحقاته المادية المتأخرة التي وصلت إلى خمسة ملايين جنيه.

وكشف سمير عبد التواب وكيل اللاعب عن أنه أمهل النادي 48 ساعة لسداد المستحقات قبل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حقوق موكله.

وقال أيمن يونس لـFilGoal.com: "شيكابالا خط أحمر، ولا يوجد نادي في يجرؤ على الدخول في مفاوضات معه".

وأشار يونس إلى أن الزمالك سيوقع عقد الرعاية الجديد الأسبوع المقبل، وهو ما سيساهم في حل أزمة المستحقات المادية المتأخرة للاعبين.

وأتم "كما سنبدأ في مفاوضات التجديد لمحمود فتح الله وهاني سعيد".

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