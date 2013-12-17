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شوقي غريب: سأرحل إذا فشلت في التأهل لأمم إفريقيا

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شوقي غريب: سأرحل إذا فشلت في التأهل لأمم إفريقيا شوقي غريب: سأرحل إذا فشلت في التأهل لأمم إفريقيا

أكد شوقي غريب المدير الفني الجديد لمنتخب أنه سيرحل عن تدريب الفراعنة إذا فشل في بلوغ كأس الأمم الإفريقية 2015 المقبل والمقرر إقامتها في المغرب.

وقال غريب للموقع الرسمي لاتحاد الكرة "عقدي ممتد مع حتى 2018 مع وجود شروط جزائية في العقد، لكنني سأرحل عن تدريب الفريق في حال الإخفاق في الوصول لأمم إفريقيا 2015 دون النظر لأي شروط جزائية".

وأضاف "الهدف الأكبر لي الوصول للمونديال المقبل في روسيا مع تجديد الدماء والنزول بمعدلات أعمار اللاعبين، لكن هناك أهداف مرحلية ألا وهي الوصول لأمم إفريقيا 2015 و2017 واستعادة أمجاد الفراعنة".

يذكر أن شوقي غريب قد تولى تدريب المنتخب الأول خلفا للأمريكي بوب برادلي بعد فشله في الصعود لمونديال 2014 بالبرازيل.

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