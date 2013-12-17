أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة فنّانة سوريّة شابّة اختناقاً بالحمّام

Google+ Print
وفاة فنّانة سوريّة شابّة اختناقاً بالحمّام وفاة فنّانة سوريّة شابّة اختناقاً بالحمّام

توفيّت أمس الاثنين الفنّانة السورية الشّابة غدير الشعشاع في منزلها في العاصمة السورية دمشق، وحسبما كشف عنه المقرّبين من غدير فإنّها ماتت اختناقاً ببخار الماء أثناء الاستحمام.
ونعى الوسط الفنّي في سوريّا الفنّانة الشّابة، وأبدى أصدقاؤها حزنهم الشّديد على رحيلها المُفاجئ وطريقة موتها الغريبة، لاسيّما أنها كانت تواصل عملها في الدّوبلاج في شركة "سامة" قبل يوم واحد من الوفاة وكانت بأحسن أحوالها.
يذكر أن الفنانة الراحلة الشعشاع قدّمت العديد من الأعمال في المسرح، ودوبلاج الأعمال التركيّة وغيرها، إضافة لمشاركتها بالدراما السّورية في عدد من الأعمال ومنها مسلسل "روزنامة" في الموسم الماضي، فيما كانت تستعد لموسم رمضان 2014 بالعمل الإجتماعي السوري الجديد "خواتم" حيث صوّرت مشاهدها فيه.
أسرة مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" يتقدّم لأهل الفقيدة الفنانة السورية الشابة غدير الشعشاع بأحرّ التعازي، راجين الله أن يلهمهم الصّبر والسّلون.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي