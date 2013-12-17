وفاة فنّانة سوريّة شابّة اختناقاً بالحمّام

توفيّت أمس الاثنين الفنّانة السورية الشّابة غدير الشعشاع في منزلها في العاصمة السورية دمشق، وحسبما كشف عنه المقرّبين من غدير فإنّها ماتت اختناقاً ببخار الماء أثناء الاستحمام.

ونعى الوسط الفنّي في سوريّا الفنّانة الشّابة، وأبدى أصدقاؤها حزنهم الشّديد على رحيلها المُفاجئ وطريقة موتها الغريبة، لاسيّما أنها كانت تواصل عملها في الدّوبلاج في شركة "سامة" قبل يوم واحد من الوفاة وكانت بأحسن أحوالها.

يذكر أن الفنانة الراحلة الشعشاع قدّمت العديد من الأعمال في المسرح، ودوبلاج الأعمال التركيّة وغيرها، إضافة لمشاركتها بالدراما السّورية في عدد من الأعمال ومنها مسلسل "روزنامة" في الموسم الماضي، فيما كانت تستعد لموسم رمضان 2014 بالعمل الإجتماعي السوري الجديد "خواتم" حيث صوّرت مشاهدها فيه.

أسرة مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" يتقدّم لأهل الفقيدة الفنانة السورية الشابة غدير الشعشاع بأحرّ التعازي، راجين الله أن يلهمهم الصّبر والسّلون.

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