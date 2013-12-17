طلاب «الإخوان» يقتحمون قاعة امتحانات بـ«تجارة الأزهر» ويمزقون أوراق الإجابة

اقتحم طلاب جماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر قاعة امتحانات بكلية التجارة ومزقوا أوراق الإجابة الخاصة بالفرقة الثالثة بالكلية، كما أغلقوا مبنى الكلية الرئيسي، تاركين الباب الخلفي لدخول الطلاب.

وقرر الدكتور سعيد عبدالعال، عميد كلية تجارة، إلغاء امتحان للفرقة الثالثة بعدما قام به طلاب «الإخوان».

في الوقت نفسه، وقع عدد من الطلاب على استمارات تطالب بالإفراج عن الطلاب المحبوسين والقصاص للطالب عبدالغني حمودة، شهيد اشتباكات المدينة الجامعية، ورفض وجود الأمن بالحرم الجامعي، وعودة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة.وتجمع المئات من طلاب «الإخوان» أمام المبنى الإداري لجامعة الأزهر لينطلقوا في مسيرة تجوب أرجاء الحرم الجامعي، فيما شهدت كلية البنات مسيرة ضمت عشرات الطالبات.