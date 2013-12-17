وزير الآثار: 100 مليون جنيه قرض حسن من المالية لاستكمال إنشاء المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار التزام الحكومة بالوفاء بمستحقاتها المالية تجاه إنشاء المتحف المصري الكبير ، لافتا إلى أنه تلقى خطابا من وزير المالية الدكتور أحمد جلال يؤكد فيه صرف 100 مليون جنيه “قرض حسن” لصالح المتحف ، وهو ما يمثل جزءا من حصة مصر فى المشروع.

وأوضح وزير الاثار – خلال لقائه اليوم “الاثنين” مع وفد وكالة التنمية الدولية اليابانية “جايكا” برئاسة وهيديكى ماتسوناجا ، رئيس مكتب الجايكا فى القاهرة – أنه تم تمويل إنشاء المرحلة الثالثة من المتحف بحوالي 90 مليون دولار من القرض اليابانى حتى الآن والبالغ 300 مليون دولار ، مشيرا الى أنه فى مارس القادم سيبلغ ما تم صرفه من القرض لإنشاء المتحف حوالي 150 مليون دولار بما يعادل نصف القرض الممنوح من الجايكا ، وهو ما يتناسب مع حجم الأعمال المقرر الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأشار الدكتور محمد إبراهيم الى أنه بحث كافة الجوانب المتعلقة بمشروع المتحف المصرى الكبير ومتابعة التنفيذ ، معربا عن سعادته لما تم طرحه من الخطة المستقبلية الخاصة بتنفيذ المتحف الذى من المنتظر انتهاء العمل به فى عام 2015 القادم باعتباره “مشروع القرن الواحد والعشرين الثقافى” الذى تقدمة مصر للعالم.

من جانبه ، أكد المسئول اليابانى ترحيبه فى التعاون مع مصر لتنفيذ أى مشروعات ثقافية ، واستمرارية الوكالة اليابانية لدعم قطاع الآثار بما يحقق الأهداف الثقافية ، وأضاف أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى “جايكا”، تقوم بدعم التنمية الاجتماعية – الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية من أجل تيسير التنمية الذاتية والمستديمة للدول النامية ، وهى واحدة من الهيئات التى تنفذ مساعدات التنمية الرسمية اليابانية.

أ ش أ