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مسئول إيراني يعلن من بغداد اعتقال منفذي الهجوم على العمال بديالي

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مسئول إيراني يعلن من بغداد اعتقال منفذي الهجوم على العمال بديالي مسئول إيراني يعلن من بغداد اعتقال منفذي الهجوم على العمال بديالي

مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبد اللهيان

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء في بغداد ، اعتقال السلطات العراقية لمنفذي الهجوم على العمال الإيرانيين الذين كانوا يعملون في محافظة ديالى.

وقال المسؤول الإيراني – في مؤتمر صحفي مشترك مع مع السفير الايراني في العراق حسن دنائي فر بمقر السفارة الإيرانية في بغداد – إن وزارة الخارجية الإيرانية تقدم الشكر للحكومة العراقية والسلطات لتمكنها من التعرف على الإرهابيين المتورطين بقتل العمال الإيرانيين واعتقالهم ، مؤكدا أن ايران لن تسمح للتكفيريين والارهابيين بالمساس بطبيعة العلاقات بين البلدين ومسارها الاستراتيجي.

وأضاف أن الأعمال الإرهابية والإجرامية في العراق متصلة بأطراف خارجية ، مشيرا إلى أن قسم من الأعمال الإرهابية في العراق مرتبطة بأشخاص يمارسون الإرهاب والعنف في سوريا.

وكانت محافظة ديالى (255 كم شمال العاصمة بغداد) قد شهدت الجمعة الماضي مقتل 18 شخصا بينهم 15 عاملا ايرانيا وإصابة سبعة بينهم خمسة ايرانيين في هجوم مسلح استهدف شركة متخصصة لمد أنبوب غاز شرقي بعقوبة مركز المحافظة .

 

أ ش أ

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