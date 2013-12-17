قرى كركر في أسوان تسكنها الأشباح بسبب توقف الخدمات

رغم ملايين الجنيهات التى أنفقتها الحكومة على إنشاء قرى كركر لإعادة توطين النوبيين فيها ورغم مرور أكثر من عام على استلام الأهالى لمساكنهم إلا أن عدد السكان المتواجدين بالقرى لا يتجاوز العشرين أسرة مما حول المكان إلى قرى للأشباح وأسباب هجرة الأهالى للقرية هو عدم تشغيل الخدمات حتى الآن فعلى الرغم من وجود نقطة شرطة ووحدة صحية ومكتب بريد ومخبز إلا ان جميع هذه الخدمات لا تعمل فكيف نطالب الأهالى بالبقاء والعيش فى هذا المكان الذى يبعد عن أسوان حوالى 20 كيلو ولا توجد مواصلات من وإلى القرى .

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> يقول علي عبدالظاهر أحد اهالي وادى كركر : الأهالي يعانون من عدم تشغيل المخبز الرئيسي للمشروع حتي الآن وياتي رغيف الخبز من مدينة أسوان و يقول خليل محجوب أحد أبناء النوبة المقيمين أن قري وادي كركر تعاني أيضا من عدم توافر الأمن .

لدرجة أن نقطة الشرطة الوحيدة بها مغلقة، كما أنه لا يوجد طبيب بوحدة طب الأسرة علي الرغم من ان المنطقة جديدة وتكثر فيها الحشرات والثعابين السامة ، علاوة علي ان مكتب البريد ايضا مغلق ويضطر اصحاب المعاشات الي الانتقال الي مركز نصر النوبة لصرف معاشهم الشهري هناك موضحًا أن أكبر مشكلة تعاني منها قري وادي كركر هي نقص المواصلات لدرجة ان الطلبة يغيبون عن مدارسهم في بعض الأيام بسبب عدم وجود مواصلات حيث تبتعد كركر نحو 20 كم جنوب مدينة أسوان، وذلك علي الرغم من محافظ اسوان كان قد وافق في وقت سابق علي ترخيص 21 سيارة جديدة لتعمل في خط سير وادي كركر علي الرغم من ان التراخيص موقوفة وذلك رحمة منه باهالي القري النوبية الجديدة ولكن للاسف الشديد يرفض اصحاب هذه السيارات الجديدة ان يعملوا في وادي كركر بعد ان حصلوا علي التراخيص الجديدة .

ويطالب بإحالة ملف تراخيص السيارات الجديدة في وادي كركرالي التحقيق في النيابة العامة .