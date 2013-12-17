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ما هو سر وجود Shakira في مصر؟

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ما هو سر وجود Shakira في مصر؟ ما هو سر وجود Shakira في مصر؟

أساء الكثير من متابعي Shakira على تويتر فهم تغريدتها القصيرة، التي كتبت فيها أنها تسجّل ألبومها في ، إذ اعتقدوا أنها موجودة حالياً هناك، وهو لم يكن دقيقاً، حيث إنها بالرغم من تسجيل موسيقى ألبومها هناك، فإنّ Shakira لم تذهب إلى مصر، بل اكتفت بالتواصل مع العازفين عبر Skype.

فقد استعانت النجمة العالمية ShakiraK، وهي من أصول عربية، بعازفين مصريين في ألبومها المنتظر، تحت إشراف الموزّع المصري حسام رمزي، وتمّ التسجيل في استديوهات ART بالهرم.

Shakira التي تتمتع بنسبة ذكاء عالية، لم تحضر جلسة التسجيل بمصر، بل اكتفت بالتواصل الإلكتروني، فيما نشرت صورة من كواليس التسجيل، عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتبت عليها: "سلسلة من تسجيل ألبومي في القاهرة".

يذكر أنه من المقرر أن تطرح Shakira و Rihanna دويتو غنائياً، أفصح عنه مغني الراب Pitbull، في بداية 2014.

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سيدتي

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