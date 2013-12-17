خالد فهمى: نواجه أزمة بسبب تضاعف عدد سكان مصر 4 مرات من عام 1948

أكد خالد فهمى مدير المركز الديموجرافى ووزير الدولة لشئون البيئة السابق، على ضرورة إدماج البعد السكانى وعودة التنمية البشرية، والخروج من الوادى الضيق من خلال مشروع قومى، بجانب تعزيز القدرات المؤسسية وتطويرها لكى نواجه المشاكل الاقتصادية والبيئة العالمية.

وأوضح فهمى- فى كلمته خلال الملتقى السنوى الثانى والأربعين لقضايا السكان والتنمية التحديات المستقبلية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى وبرئاسة الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط للاحتفال باليوبيل الذهبى للمركز الديموجرافى والذى يستمر على مدار ثلاثة أيام- أن البعد السكانى يواجه بعض التحديات، والتى منها تضاعف عدد السكان 4 مرات من عام 1948، بجانب وصول نسبة الفئة العمرية من 18 إلى 44 عاما إلى 50% ، بجانب زيادة تكلفة تدهور البيئة كنسبة من الناتج القومى.

وطالب بتعزيز أداء المركز حاليا لما يلعبه من دور فى مساعدة السياسة الخارجية المصرية وتطوير البنية التحتية لزيادة القدرة التنافسية الاقليمية والدولية، بجانب تقديم الخبرة لصانع السياسية المصرى، ولفت إلى التفكير فى انشاء مركز جديد للبحوث والدراسات السكانية واستشارى لصانع القرار ولدمج البعد السكانى فى منظومة العمل اليومية، وتعزيز الخبرات، وتوفير المعلومات للباحثين والإعلام.