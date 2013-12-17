أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

وزير التخطيط: 70 مليار جنيه مديونية بنك الاستثمار القومى للتأمينات

Google+ Print
وزير التخطيط: 70 مليار جنيه مديونية بنك الاستثمار القومى للتأمينات وزير التخطيط: 70 مليار جنيه مديونية بنك الاستثمار القومى للتأمينات

كشف وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، أن حجم أموال التأمنيات لدى بنك الاستثمار القومى تبلغ نحو 70 مليار جنيه، وأنه جار حاليا وضع خطة لفض التشابكات المالية، من خلال لجنة مشكلة من وزارات التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعى.

وأوضح العربى، فى تصريحات على هامش المؤتمر الذى ينظمه المركز الديمجرافى للسكان اليوم، أن أموال التأمنيات الموجودة لدى البنك يحكمها قانون خاص، ويحدد فوائدها لدى البنك.

وأشار العربى إلى وجود معوقات فى قوانين العمل والتأمينات، وتقوم حاليا بتعديل تلك القوانين لتلائم أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، لافتا إلى وجود أكثر من 70% من العمال فى القطاع غير الرسمى، والذى يضم نحو 18 مليون عامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج