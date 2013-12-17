وزير التخطيط: 70 مليار جنيه مديونية بنك الاستثمار القومى للتأمينات

كشف وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، أن حجم أموال التأمنيات لدى بنك الاستثمار القومى تبلغ نحو 70 مليار جنيه، وأنه جار حاليا وضع خطة لفض التشابكات المالية، من خلال لجنة مشكلة من وزارات التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعى.

وأوضح العربى، فى تصريحات على هامش المؤتمر الذى ينظمه المركز الديمجرافى للسكان اليوم، أن أموال التأمنيات الموجودة لدى البنك يحكمها قانون خاص، ويحدد فوائدها لدى البنك.

وأشار العربى إلى وجود معوقات فى قوانين العمل والتأمينات، وتقوم الحكومة حاليا بتعديل تلك القوانين لتلائم أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، لافتا إلى وجود أكثر من 70% من العمال فى القطاع غير الرسمى، والذى يضم نحو 18 مليون عامل.