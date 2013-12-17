صدمة في كرواتيا بعد حرمان سيمونيتش من المونديال بسبب التحية النازية

زغرب، (إفي): أعرب الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عن استياءه ازاء العقوبة التي وقعها الاتحاد الدولي (فيفا) على اللاعب الدولي جوسيب سيمونيتش بإيقافه لـ10 مباريات بحجة قيامه بتأدية "التحية النازية".

وتسببت تلك التحية التي قام بها مدافع دينامو زغرب في حرمانه من المشاركة في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأدى سيمونيتش تلك التحية بعد مباراة امام أيسلندا في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، والتي أقيمت إيابا في زغرب.

وبالتالي ستشمل العقوبة مباريات المنتخب الكرواتي في كأس العالم، مهما تقدم في أدواره، ليتأكد توديعه لمنافسات البطولة الأهم في عالم كرة القدم.

وأشارت اللجنة التأديبية للفيفا إلى أن اللاعب قام بأداء التحية بعد المباراة ومع جماهير منتخب بلاده، قائلا بعض الكلمات الفاشية في مكبرات الصوت بالملعب، وهو ما اعتبرته اللجنة فعلا عنصريا وغير رياضي.

وتضمنت العقوبة تغريم اللاعب 30 الف فرنك سويسري، بجانب حرمانه من دخول أي من المباريات العشر التي تم إيقافه فيها، مع تغريم الاتحاد الكرواتي 70 الف فرنك.

وعلّق المدير التنفيذي للاتحاد الكرواتي،دمير فربانيتش، على العقوبة قائلا "نشعر بالفزع بعد تلك العقوبة، وسندعم لاعبنا في الاستئناف".

كما أشار الى أن "سيمونيتش يشعر بالاستياء بعد معرفة العقوبة، خاصة أن تبريراته لم يتم الانصات لها"، معيدا التأكيد على أنه "لم تكن هناك أي نية للإساءة لأحد".

وأبدى مدرب المنتخب الكرواتي نيكو كوفاتش حزنه على غياب سيمونيتش عن المونديال، مبينا "أشعر بالصدمة وخيبة الأمل، أعرف سيمونيتش جيدا لاعبا وشخصا، إنني متأكد من أنه لم يقصد إهانة أحد".

ولم يوقع الاتحاد الكرواتي أي عقوبة على اللاعب