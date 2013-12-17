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رئيس هيئة النقل العام: 655 مليون جنيه من وزارة المالية لشراء 600 أتوبيس جديد

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رئيس هيئة النقل العام: 655 مليون جنيه من وزارة المالية لشراء 600 أتوبيس جديد رئيس هيئة النقل العام: 655 مليون جنيه من وزارة المالية لشراء 600 أتوبيس جديد
أعلن اللواء هشام عطية محمد، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، موافقة وزارة المالية على تخصيص 655 مليون جنيه لشراء 600 أتوبيس، على أن يكون منها 400 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي، و200 تعمل بالسولار، وذلك بالتعاون مع هيئة التسليح وإدارة المركبات بالقوات المسلحة وهيئة النقل العام بالقاهرة.وقال «عطية»، في تصريحات صحفية، إنه يجري حاليا شراء 650 أتوبيسا منحة من دولة الإمارات.وأشار «عطية» إلى أن العينة الأولى من الـ200 أتوبيس، التي تم التعاقد بشأنها مع شركة صناعة السيارات «إم سي في»، ستدخل الخدمة في أواخر يناير المقبل، وستكون أتوبيسات خدمة شاقة.

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