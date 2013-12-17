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مزيج زيت الحية لتنعيم وتطويل الشعر

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مزيج زيت الحية لتنعيم وتطويل الشعر مزيج زيت الحية لتنعيم وتطويل الشعر

يعتبر زيت الحية الزيت الأول في فرد الشعر وتنعيمه وإكسابه الليونة واللمعان؛ ولكن ماذا عن طرق استخدام هذا الزيت الفريد؟
يقوم العديد من السيدات بدهن الشعر بزيت الحية، من دون أن يشعرن بفائدة تُذكر؛ والسبب في ذلك يرجع إلى أهمية مزج زيت الحية بالزيوت والمكونات الأخرى، التي تزيد من فاعليّته وتأثيره على بصيلات الشعر من جهة، إضافة إلى ضرورة فرد الشعر لوقت طويل من جهة أخرى.
فلكلّ فتاة قامت بتجربة زيت الحية، وظنت أنه بدون فائدة، يدعوها "سيِّدتي نت" إلى القيام بهذا المزيج الفريد، كي تتأكد من فاعلية هذا الزيت وروعته في فرد الشعر وتنعيمه...
المكونات:
1. مايونيز.
2. زيت الحية.
3. زيت السمسم.
4. زيت الصبار.
5. زيت الخردل.
6. زيت الزيتون.
7. علبه زبادي.
الطريقة:
1. امزجي المكونات وفق مقادير متساوية، حسب طول شعرك وكثافته.
2. يجب أن يكون الزبادي والمايونيز محفوظين بدرجة حرارة مساوية لدرجة حرارة الغرفة، وألا يكونا باردين.
3. ضعي المكونات على شعرك من الصباح الباكر وحتى المساء.
4. اشطفي شعرك بالماء الدافئ قبل النوم.
5. جففي شعرك بواسطة المجفف الكهربائي.
6. أعيدي وضع مزيج الزيوت السابق، بدون إضافة المايونيز والزبادي.
7. قومي بلفّ شعرك على شكل دوامة، لمدّة يومين، مع تغيير اتجاه اللفة من اليمين إلى اليسار، وهكذا.
قد تشعرين بأنّ هذه الوصفة مرهقة جداً. ولكن عندما ترين النتيجة ستجدين بأنها رائعة المفعول.
ولزيت الحية عدة فوائد أخرى، فضلاً عن فرد الشعر، وهي:
1. إطالة الشعر.
2. منع تقصف الشعر.
3. تغذية الشعر وإكسابه القوة واللمعان.
وإذا أردت استغلال فوائد زيت الحية، بدون الشعور بالتعب، نتيجة تطبيق هذا المزيج، فإنّ بإمكانك الاكتفاء بدهن شعرك، لمدة 3 ساعات، مرتين في الأسبوع، مع المداومة على هذا الأمر لمدة شهرين، على الأقلّ.

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