4 نصائح للتسوق من نجمات هوليوود



في هذا الوقت من العام، تكثر التخفيضات والعروض الخاصة التي قد تغرينا غالباً، فنشتري أشياء لسنا بحاجتها، ولكن يوجد طرق معينة تتبعها النجمات للتسوق يمكنك الاستفادة منها في هذا الموسم لتتجنبي شراء ما لست بحاجته.

١- Kourtney Kardashian

تدفع Kourtney المبالغ الكبيرة على الأحذية والحقائب الكلاسيكية، إذ تعلم تماماً بأنها ستبقى للأبد، بينما تقصد المتاجر ذات الأسعار الأرخص، مثل: ZARA ، و H&M، و Asos للبحث عن القطع الخاصة باتجاهات الموسم، حيث تقول: "لا يمكنك أن تعرفي إلى متى ستستمر اتجاهات الموضة الموسمية، لذلك عليك أن لا تصرفي كل نقودك فيها".

٢- Nikki Reed

تعتقد Nikki بأنك يجب أن تعطي نفسك الوقت الكافي للتفكير قبل شراء أي قطعة، وتقول: "أنتظر ٢٤ ساعة قبل شراء أي قطعة، فغالباً لا أعود للتفكير بها بعد انقضاء نصف ذلك الوقت، أما إذا لم أستطع التوقف عن التفكير بها، فحينها أعلم بأنها تستحق".

٣- Jamie Chung

تنصحك الممثلة Jamie Chung بالتحقق من سياسة الإرجاع والاستبدال قبل شراء أي قطعة، فتقول: "أتأكد دائماً من أن سياسة المتجر منصفة، وأحتفظ بالفاتورة، فإذا لم أقم بارتداء ذلك الفستان أو لم أفكر بارتدائه على الأقل، أقوم بإرجاعه بدلاً من أن يبقى في الخزانة للأبد، كما أحرص دائماً على الاشتراك بالإيميل في متاجري المفضلة، وبذلك أكون أول من يعلم بالعروض والتخفيضات".

٤- Louise Roe

تقول Louise: "أتأكد من أنني أعرف كيف سأرتدي تلك القطعة التي سأشتريها، بحيث أمتلك ما يناسبها في خزانتي".