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إكسسوارات 2013 هل تستمر للعام المقبل؟

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إكسسوارات 2013 هل تستمر للعام المقبل؟ إكسسوارات 2013 هل تستمر للعام المقبل؟

لا غنى لأي سيدة عن الإكسسوارات بالتأكيد، فلها القدرة على تجديد أي إطلالة مهما كانت بسيطة وناعمة.

في عام 2013، ظهرت العديد من الإكسسوارات ذات التصاميم المختلفة، وأثارت ضجة بظهورها على منصات العرض، كما تكرر ظهورها في إطلالات النجمات، فكانت من أبرز اتجاهات هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر حتى العام المقبل.
كانت الحقائب الشفافة من أبرز اتجاهات 2013، حيث ظهرت بتصاميم مختلفة من دور أزياء عديدة، وتكرر ظهورها في إطلالات النجمات والستريت ستايل، كما ظهرت العديد من الحقائب الغريبة بتصاميم مرحة وغير متوقعة إطلاقاً كحقائب Charlotte Olympia، وحقائب الليغو من "Chanel".
أما بالنسبة للعقود الملفتة فلم تكن جديدة على عالم الموضة، وقد ظهرت بشكل جديد في عدة عروض، مثل: "Chanel"، و"Lanvin"، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لمواسم مقبلة.
مع صدور فيلم "The Great Gatsby" عادت اتجاهات عشرينات القرن الماضي، ومن بينها إكسسوارات الرأس، وقد كانت من أجمل اتجاهات الموسم الماضي، إذ تضيف لمسة ترف وفخامة لأي إطلالة.
شاهدي معنا أجمل إكسسوارات العام الماضي، وتوقعي معنا أياً منها سيستمر للعام المقبل.
 

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