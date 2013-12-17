استقبلي الشتاء بلون الحب والدفء والرومانسية

الخبر الجميل الذي نعلنه لك هو عودة اللون الأحمر إلى الواجهة، هذا الشتاء، وظهوره في أسابيع الموضة الأربعة بتدرّجاته وظلاله الجميلة، أي إن شتاء هذا العام سيكون مؤطراً بومضات من هذا اللون، الذي يدفء الجسم، ويُحسّن المزاج، ويُثير العاطفة، ويرفع من درجة الثقة، ويُزيل عنك التردّد والخجل. وفي متابعة لمنصات العروض، نجد أنّ المصمّم Matthew Williamson قد ابتكر طلات رائعة، أساسها الأحمر الناري، مثلما فعلت المصمّمة Carolina Herrera التي استخدمته في ثياب السهرة ومشاوير المساء، فيما كان هذا اللون طاغياً على عروض الثنائي الإيطالي Dolce & Gabbana. أما المصمّم البريطاني Paul Smith فقد كان ناجحاً في توظيف تدرّجات اللون في ثياب واكسسوارات موغلة في الجمال والأناقة. ولا يمكن أن نُغفل أيضاً دار Topshop التي قدّمت اللون نفسه بطريقة شبابية، باستخدامها الجلود اللمّاعة باللون الأحمر البراق.

كيف تلبسين الأحمر؟

اختاري الأحمر المائل إلى الأزرق، إذا كانت بشرتك بيضاء، والأحمر البرتقالي التوابلي، إذا كانت بشرتك سمراء أو داكنة، لأنه يُضيئها ويُضفي عليها كثيراً من السحر. ومهما كانت الدرجة التي يقع عليها اختيارك، فإنّ اختصاصيي الأناقة ينصحونك بالمحافظة على مكياجك طبيعياً قدر الإمكان، ثمّ بالابتعاد عن الألوان الفاقعة، كي لا تقعي في دائرة المبالغة والتكلّف. وحاولي أيضاً تجنّب لون الشفاه الأحمر الناري، إلا في حالات خاصّة جداً. أمّا بشأن الاكسسوارات، فإنّ حذاءً وحقيبة باللون الأسود، يمكن أن يكملا الطلة، مع إماكنية الذهاب أيضاً إلى الألوان اللحميّة وتدرّجاتها.

ماذا يعني اللون الأحمر؟

الأحمر هو لون النار والدم؛ لذا، يرتبط دائماً بالطاقة والخطر والقوة والقدرة، والتي تُترجم كلّها بالحب والعاطفة والولع والشغف. وهو لون عاطفيّ بامتياز، لأنّه يزيد من سرعة التنّفس ويرفع ضغط الدم ويزيد من وضوح الرؤية. وكما نرى هذا اللون في إشارات المرور وعلامات التحذير، فهو لون المرأة الشجاعة. ويمكن القول إنّ هذا اللون لا يُناسب المرأة الخجولة والمتردّدة، التي لا تريد أن تكون تحت أنظار الآخرين.

تدرّجات اللون الأحمر

الأحمر الطبيعي: يوحي بالمرح والجاذبية والشغف والحب.

الأحمر المائل إلى الوردي: يوحي بالأنوثة والرومانسية.

الأحمر الداكن: يوحي بالدفء والقوة والإرادة والقيادة والشجاعة.

الأحمر البنيّ: يوحي بالصلابة والثبات.

البني المحمرّ: يوحي بفصل الخريف وتقلبات المزاج.

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