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نجمات يعانين من الذقن المزدوجة

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نجمات يعانين من الذقن المزدوجة نجمات يعانين من الذقن المزدوجة

كنا قد ذكرنا منذ فترة في "سيدتي نت" أبرز عيوب النجمات الخلقيّة والتجميليّة. واليوم، نعرض عليك صوراً للعديد من النجمات اللواتي يُعانين من الذقن المزدوجة.

هذه المشكلة سببها الأساسي التعرّض للسمنة، لكنها لا تختفي مع زوال الوزن الزائد، ما يتسبّب بذقن ثانيّة، تحت الأولى، فيخفّف من جمال النجمة أو أيّ امرأة عادية، إذ تظهر الذقن بوضوح في الصور الجانبيّة وحتى الأماميّة.

في ما يخصّ هذه المشكلة، يمكن للمرأة التخلّص منها بواسطة عمليات الجراحة التجميليّة، وتحديداً تلك التي ترسم شكل الوجه وترفعه. كما يمكن للطبيب أن يقوم بقصّ الجلد الزائد من تحت الذقن، ووصله بالوجه، وشدّه.

لهذا، راقبي صور نجمتك، وشاركينا رأيك! هل بهُت جمال نجمتك أم لا؟ وهل تنصحينها بالتجميل؟

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