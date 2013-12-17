محافظ القليوبية: تطوير ميدان المؤسسة يحقق المظهر الحضارى لشبرا الخيمة

بدأ العمل لتطوير ميدان المؤسسة منذ يومين بميعاد أقصاه 170 يوما وهو الوقت الذى حدده المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مع اللجنة المنوطة بأعمال التطوير بعضوية أ. د. أسامة عقيل المهندس الاستشارى الدولى، ووزارة الإسكان، وشركات المقاولون العرب، وحسن علام، ومديرية الطرق بالقليوبية، وهذا بعد أن تم رفع أعمدة الإنارة من الجزيرة الوسطى بميدان المؤسسة مع باقى الأعمال.

ومن جانبها، تقدمت محافظة القليوبية لمواطنيها اعتذارا عن ما تسببه أعمال الإحلال والتجديد بمنطقة ميدان المؤسسة فى شبرا الخيمة من بعض الإزعاج والتعطيل فى المرور.

ووجه المهندس محمد عبد الظاهر، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء رسالة لأبناء القليوبية والمترددين عليها، بتحمل شىء من المعاناة فى سبيل الوصول إلى المستوى المنشود من تجميل والتطوير الحضارى بميدان المؤسسة وشارع أحمد عرابى وطريق المصانع بشبرا الخيمة، وهى المناطق التى تعد مدخلا لمدينة القاهرة وهمزة الوصل بينها وبين محافظة القليوبية.

وأوضح المحافظ أنه عندما يتم تطوير وتجميل تلك المناطق سيؤدى ذلك لانسيابية فى حركة المرور وعندها سيشعر المواطن بالرضاء والسعادة، فضلا عن تحقق المظهر الحضارى والجمالى لتلك المناطق التى طالما عانت من بعض الفوضى والاختناق المرورى.

ومن جانبه أكد اللواء حسن ناجى، رئيس مدينة شبرا الخيمة، أنه تم رفع أعمدة الإنارة والأسوار الحديدية أمس من الجزيرة الوسطى بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، موضحا أنه بدأ العد التنازلى للساعة الرقمية، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، لتوضح بها ميعاد انتهاء مشروع تجديد ميدان المؤسسة، بعدد الأيام المتبقية لتشغيل المشروع، ويتم تحديثها يومياً، وتم وضعها فى مكان ظاهر للمواطنين، لإحاطتهم، وطمأنتهم على جدية التنفيذ، على أن يتم الافتتاح رسمياً فى احتفالات ثورة 30 يونيو، حيث بدأ العمل فعليًا بالميدان، بتكلفة 30 مليون جنيه تتحملها موازنة المحافظة.

وتابع أن المشروع يتضمن محاور مرورية جديدة تحقق السيولة المرورية المطلوبة، وتستوعب الكثافة المتوقعة خلال الأعوام العشر المقبلة عن طريق كبارى، وأنفاق للسيارات، وتطوير الميدان، ومداخله، بدايةً من ترعة الشرقاوية على طريق مصر الإسكندرية الزراعى، وحتى ميدان المؤسسة، ومن الميدان وحتى كوبرى المظلات، وأيضاً من الميدان، وحتى كوبرى عبود، ليساهم فى حل أزمة الاختناق، والتكدس المرورى بمدخل القاهرة للوافدين، والخارجين إلى محافظات الوجه البحرى، عبر الطريق الزراعى السريع.

واستكمل ناجى "سيتم أيضاً عمل محور جديد يربط بين كوبرى أحمد عرابى من بدايته بكلية الزراعة، وبدايته بشارع أحمد حلمى حتى نهايته، وربطه بالطريق الدائرى، وسيتم عمل محور موازٍ بطريق المصانع بقليوب يربط بين قليوب، والدائرى لتخفيف كثافة السيارات فى المسافة بين قليوب والدائرى"، كما تم الاتفاق مع الهيئة العامة للطرق، والكبارى لتطوير كافة المطالع، والمنازل بالطريق الدائرى فى نطاق محافظة القليوبية، وستدرس الهيئة إنشاء موقف فى منطقة قليوب، أسفل الدائرى لمنع التكدس به، وتطوير الطريق من ميدان الحادثة حتى الدائرى.