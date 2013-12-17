نصائح لمرضى السكر فى البرد القارس

الطقس البارد يؤثر على أعضاء الجسم كافة، ووظائفها، ومرضى السكر من أكثر الفئات التى تتأثر أجسامهم بالبرودة، ويجب عليهم القيام ببعض الأفعال التى تجنبهم مشكلات انخفاض درجات الحرارة.

قدم الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، مجموعة من النصائح التى تمكن مريض السكر من السيطرة على البرد، وهى كالتالى:

أولا، لا تستسلم للأطعمة الوفيرة التى تمتلئ بها المنازل فى الطقس البارد، وتجنب تناول النشويات والأطعمة التى تزيد من نسبة السكر فى الدم، وتعمل على الإخلال به، فتحكم فى نفسك وفى شهيتك.

ثانيا، لا تتناول كميات أكبر مما كنت تتناولها خلال فصل الصيف والحرارة المعتدلة، بل سر على نفس النظام الغذائى الذى كنت تسير عليه، ولا تجعل الجو يؤثر على كميات تناولك للطعام، مما سوف يخل بنسب السكر.

ثالثا، تناول وجبات فى مواعيدها ودواء السكر فى مواعيد ثابتة دون إخلال أو تقليل أو زيادة فى الجرعة، كما يحدث فى بعض الحالات التى تزيد من تناول الطعام فى الشتاء، وتزيد معه جرعة الأنسولين، أو الميتوفورمين، اعتقادا منها أنها تعوض الفارق، دون استشارة طبيب، وهو ما يعرض المريض لأخطار كبيرة هو فى غنى عنها.

رابعا، دفئ يديك وقدميك جيدا، وحافظ على تناول الفيتامينات من الأطعمة المختلفة، والتى تعزز مناعتك ضد الإصابة بأمراض البرد المختلفة. واستشر طبيبك فى إمكانية تناول أية أدوية للبرد فى حال الإصابة به فى هذا الجو بجانب دواء السكر.

خامسا، اهتم بتمارين الإحماء الخفيفة يوميا، لكى تنشط جسمك، وتحصل على معدل النشاط البدنى المطلوب للحفاظ على مستوى السكر.