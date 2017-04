جمعية نقاد السينما في أميركا ترشّح الفيلم السعودي "وجدة" لجائزة أفضل فيلم أجنبي

أعلنت جمعية نقاد السينما في أميركا عن ترشيحات الدورة 19 من الـ Critics' Choice Movie Awards (جوائز اختيار النقاد للأفلام) حيث من المنتظر أن يقام حفل توزيع الجوائز وإعلان أسماء الفائزين في 16 يناير المقبل. وتكرر سيناريو ترشيحات الـ Golden Globe فحصد فيلما Twelve Years a Slaveو American Hustle ثلاثة عشر ترشيحاً ولكن هنا سيتنافسان ضمن فئتي أفضل فيلم وأفضل مخرج. ونال فيلم Gravity عشرة ترشيحات كما نال كل من The Wolf of Wall Streetو Her و Captain Phillips و Nebraska ستة ترشيحات. وسجّلت مفاجأة بترشح الفيلم السعودي "وجدة" للمخرجة هيفاء المنصور لجائزة أفضل فيلم أجنبي.

فيما يلي اللائحة الكاملة للترشيحات.

أفضل فيلم

American Hustle

Captain Phillips

Dallas Buyers Club

Gravity

Her

Inside Llewyn Davis

Nebraska

Saving Mr. Banks

12 Years a Slave

The Wolf of Wall Street

أفضل مممثل

Christian Bale – American Hustle

Bruce Dern – Nebraska

ChiwetelEjiofor – 12 Years a Slave

Tom Hanks – Captain Phillips

Matthew McConaughey – Dallas Buyers Club

Robert Redford – All Is Lost

أفضل ممثلة

Cate Blanchett – Blue Jasmine

Sandra Bullock – Gravity

Judi Dench – Philomena

Brie Larson – Short Term 12

Meryl Streep – August: Osage County

Emma Thompson – Saving Mr. Banks

أفضل ممثل في دور مساعد

Barkhad Abdi – Captain Phillips

Daniel Bruhl – Rush

Bradley Cooper – American Hustle

Michael Fassbender – 12 Years a Slave

James Gandolfini – Enough Said

Jared Leto – Dallas Buyers Club

أفضل ممثلة في دور مساعد

Scarlett Johansson – Her

Jennifer Lawrence – American Hustle

LupitaNyong’o – 12 Years a Slave

Julia Roberts – August: Osage County

June Squibb – Nebraska

Oprah Winfrey – Lee Daniels’ The Butler

أفضل ممثلة أو ممثل واعد

Asa Butterfield – Ender’s Game

Adele Exarchopoulos – Blue Is the Warmest Color

Liam James – The Way Way Back

Sophie Nelisse – The Book Thief

Tye Sheridan – Mud

أفضل مجموعة ممثلين في فيلم

American Hustle

August: Osage County

Lee Daniels’ The Butler

Nebraska

12 Years a Slave

The Wolf of Wall Street

أفضل مخرج

Alfonso Cuaron – Gravity

Paul Greengrass – Captain Phillips

Spike Jonze – Her

Steve McQueen – 12 Years a Slave

David O. Russell – American Hustle

Martin Scorsese – The Wolf of Wall Street

أفضل سيناريو أصلي

Eric Singer and David O. Russell – American Hustle

Woody Allen – Blue Jasmine

Spike Jonze – Her

Joel Coen& Ethan Coen – Inside Llewyn Davis

Bob Nelson – Nebraska

أفضل سيناريو مقتبس

Tracy Letts – August: Osage County

Richard Linklater& Julie Delpy& Ethan Hawke – Before Midnight

Billy Ray – Captain Phillips

Steve Coogan and Jeff Pope – Philomena

John Ridley – 12 Years a Slave

Terence Winter – The Wolf of Wall Street

أفضل تصوير

Emmanuel Lubezki – Gravity

Bruno Delbonnel – Inside Llewyn Davis

PhedonPapamichael – Nebraska

Roger Deakins – Prisoners

Sean Bobbitt – 12 Years a Slave

أفضل ديكور

Andy Nicholson (Production Designer), Rosie Goodwin (Set Decorator) – Gravity

Catherine Martin (Production Designer), Beverley Dunn (Set Decorator) – The Great Gatsby

K.K. Barrett (Production Designer), Gene Serdena (Set Decorator) – Her

Dan Hennah (Production Designer), Ra Vincent (Set Decorator) – The Hobbit: The Desolation of Smaug

Adam Stockhausen (Production Designer), Alice Baker (Set Decorator) – 12 Years a Slave

أفضل مونتاج

Alan Baumgarten, Jay Cassidy, Crispin Struthers – American Hustle

Christopher Rouse – Captain Phillips

Alfonso Cuarón, Mark Sanger – Gravity

Daniel P. Hanley, Mike Hill – Rush

Joe Walker – 12 Years a Slave

Thelma Schoonmaker – The Wolf of Wall Street

أفضل أزياء

Michael Wilkinson – American Hustle

Catherine Martin – The Great Gatsby

Bob Buck, Lesley Burkes-Harding, Ann Maskrey, Richard Taylor – The Hobbit: The Desolation of Smaug

Daniel Orlandi – Saving Mr. Banks

Patricia Norris – 12 Years a Slave

أفضل مكياج

American Hustle

The Hobbit: The Desolation of Smaug

Lee Daniels’ The Butler

Rush

12 Years a Slave

أفضل مؤثرات بصرية

Gravity

The Hobbit: The Desolation of Smaug

Iron Man 3

Pacific Rim

Star Trek into Darkness

أفضل فيلم كرتوني

The Croods

Despicable Me 2

Frozen

Monsters University

The Wind Rises

أفضل فيلم أكشن

The Hunger Games: Catching Fire

Iron Man 3

Lone Survivor

Rush

Star Trek into Darkness

أفضل ممثل في فيلم أكشن

Henry Cavill – Man of Steel

Robert Downey Jr. – Iron Man 3

Brad Pitt – World War Z

Mark Wahlberg – Lone Survivor

أفضل ممثلة في فيلم أكشن

Sandra Bullock – Gravity

Jennifer Lawrence – The Hunger Games: Catching Fire

Evangeline Lilly – The Hobbit: The Desolation of Smaug

Gwyneth Paltrow – Iron Man 3

أفضل فيلم كوميدي

American Hustle

Enough Said

The Heat

This Is the End

The Way Way Back

The World’s End

أفضل ممثل في فيلم كوميدي

Christian Bale – American Hustle

Leonardo DiCaprio – The Wolf of Wall Street

James Gandolfini – Enough Said

Simon Pegg – The World’s End

Sam Rockwell – The Way Way Back

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي

Amy Adams – American Hustle

Sandra Bullock – The Heat

Greta Gerwig – Frances Ha

Julia Louis-Dreyfus – Enough Said

Melissa McCarthy – The Heat

أفضل فيلم خيالي علمي أو رعب

The Conjuring

Gravity

Star Trek into Darkness

World War Z

أفضل فيلم أجنبي

Blue Is the Warmest Color

The Great Beauty

The Hunt

The Past

وجدة

أفضل فيلم وثائقي

The Act of Killing

Blackfish

Stories We Tell

Tim’s Vermeer

20 Feet from Stardom

أفضل أغنية

Atlas – Coldplay – The Hunger Games: Catching Fire

Happy – Pharrell Williams – Despicable Me 2

Let It Go – Robert Lopez and Kristen Anderson-Lopez – Frozen

Ordinary Love – U2 – Mandela: Long Walk to Freedom

Please Mr. Kennedy – Justin Timberlake/Oscar Isaac/Adam Driver – Inside Llewyn Davis

Young and Beautiful – Lana Del Rey – The Great Gatsby

أفضل موسيقى

Steven Price – Gravity

Arcade Fire – Her

Thomas Newman – Saving Mr. Banks

Hans Zimmer – 12 Years a Slave