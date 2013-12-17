ماريا سركيس: أعطيت ربع ما أملك في "ستار أكاديمي"

تواظب نجمة "ستار أكاديمي 9" ماريا سركيس على ارتياد "الكونسرفاتوار" بشكل يوميّ، حيث تدرس الغناء الشرقي، في سنتها الثالثة. وقد أحبّها الجمهور اللبناني والعربي، خصوصاً الخليجي، بحكم الصداقة القوية التي ربطتها بالمشترك الكويتي عيسى المرزوقي والمشترك السعودي عبدالله عبد العزيز.

ماريا ابنة الثمانية عشر عاماً تعيش حياتها كأيّ فتاة تذهب إلى مدرستها، وتقوم بفروضها على أكمل وجه، وتحلم بأن يكون لها موقع في عالم الفن والغناء، فيما لا تزال خالية القلب.

فهل هي عاتبة على تصويت ابن بلدها زكي شريف ضدها في البرايم الذي خرجت منه؟

سؤال سوف تجيب عنه ماريا، كما تُجيب عن غيره من الأسئلة التي تتابعونها في هذا اللقاء الذي أجريناه معها في ستوديو "سيدتي نت".

ماذا تغيّر في ماريا؟

لم يتغير شيء. لقد كبرت المسؤولية أكثر، وبات هناك ضغط نفسي أكبر، والموقع الذي أنا فيه الآن يختلف عن السابق. هناك عدة أمور يجب أن أقوم بها لإرضاء كل من أحبني ودعمني في فترة بقائي في الأكاديميا. أما على صعيد شخصيتي، فقد بقيت كما هي، وبدأت أتاقلم مع وضعي الجديد.

من هي ماريا؟

عمري 18 سنة. أدرس في مدرسة الفرير ـ الجميزة في لبنان، وأعيش مثل جميع الناس، وأتابع دراستي الموسيقية.

أخوك هو من شجعك على الدخول إلى ستار أكاديمي؟

نعم. أخي هو من اقترح الفكرة، وبعدها شجّعني جميع أفراد العائلة الذين وقفوا إلى جانبي، وطلبوا مني تجربة هذا الأمر، إن كانت عندي النية في احتراف الغناء، لتكون الأكاديميا أول تجربة لي لأنطلق منها.

ماذا أضافت لك الأكاديميا والمسرح؟

أضافت لي الكثير من الأمور والخبرة، وانكسرت رهبة المسرح التي كان من الممكن أن أعانيها، لأنّها كانت المرة الأولى التي أغني فيها أمام جمهور كبير كجمهور "ستار أكاديمي"، كما كسبت معرفة أشخاص كثيرين.

ماذا اكتشفت بنفسك؟ هل وجدت نفسك ممثلة؟

التمثيل صعب بالنسبة إليّ، وقد حاولت قدر الإمكان أن أدخل هذا العالم. لكنني وصلت إلى مكان أنه لا قدرة لي على أن أعمل شيئاً. على كلٍّ، بإمكانك سؤال مدام بيتي توتل عن رأيها بي في التمثيل.

كنت مقربة من عيسى وعبدالله؟

)تقاطعني) و"جان".

لو كان عبدالله مكان زكي في مرحلة الخطر، فمن كنت تختارين؟

فرحت لأنني خرجت قبل هذه اللحظة كي لا أشعر بالحرج في هذه النقطة.

ألم تتضايقي لتصويت زكي ضدك؟

لا، بل أنا أحبه كثيراً. وبالفعل، لم نكن أنا وهو مقربين من بعضنا البعض، وربما لديه أسبابه.

كنت مقربة من عيسى وعبدالله فقط؟

ولا مرة كان لي مشكلة مع أحد من الطلاب: ميسا وسكينة ورنا وجان، هؤلاء أكثر الناس الذين كنت مقربة منهم.

هل تنواصلين مع أشخاص خرجوا من الأكاديميا؟

أجل.

هل تشعرين أنك أخذت حقك في الأكاديميا؟

كل شخص يحاول أن يعطي أكثر. لكنني سعيدة بما وصلت إليه في سابع برايم من "ستار أكاديمي"، وحلم كل شخص في أن يقبل ويستمر لهذه المرحلة.

هل أعطت ماريا وقدمت كلّ ما لديها؟

أعطيت ربع ما أملك في الأكاديميا. وبسبب الضغط والتعب لا يمكن أن نعطي أكثر. كنا نحاول أن نجعل الجو مريحاً، وأن نفرح قدر الإمكان كي تنعكس الصورة الجميلة عند كلّ من يشاهدنا.

هل أنت فعالة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

أهلي استلموا كلّ شيء، وأجرّب بقدر ما استطيع الاهتمام بهذا الأمر.

هل أنت مرتبطة؟

لا لست مرتبطة.

لماذا غنيت أغنية عيسى؟

هناك الكثير ممّن أحبّوا أن يسمعوها بصوتي.

هل من الممكن أن يجمعك عمل مع عيسى؟

لا أعلم، إذا الله أراد ذلك فليكن.

بماذا تعد ماريا جمهورها؟

بدأت العمل لتحضير أغنية أو عمل لي يناسب شخصيتي، والمرحلة الآن أصعب من قبل، وسأعمل للحفاظ على ما وصلت إليه.

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