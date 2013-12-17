ما الذي جمع Eva Longoria وهيفا وهبي في دبي؟

استضافت النجمة Eva Longoria حفل Global Gift Gala الأول في دبي، بالتعاون مع مؤسسة نور دبي، فكان من أهم النجوم الحاضرين Ricky Martin، 50 Cent، Maxwell والنجمة اللبنانية التي أحيت الحفل هيفا وهبي.

الحفل الذي أقيم في فندق "سرايا زعبيل" كان بحضور 50 Cent وMaxwell، وهو ما شكّل مفاجأة لـEva Longoria، التي كانت سعيدة جداً، خصوصاً أنها المرة الأولى الذي يقام فيها هذا الحفل في دبي.

وقد شهد الحفل مزاداً علنياً على عدد من المقتنيات، وعاد ريعه لصالح مؤسسة Eva Longoria الخيرية لمساعدة المحتاجين، بالإضافة إلى تكريم النجم Ricky Martin.

ومن جهتها، نشرت هيفا، التي أحيت الحفل الخيري، على حسابها الشخصي بموقع Instagram صوراً لها بصحبة فنانها المفضل Ricky Martin، وأخرى مع Eva Longoria.

أما اللافت في الحفل فكان ما قالته Eva، البالغة من العمر 38 عاماً، إلى إحدى الصحف عن فرقة One Direction، الأكثر جنياً للأرباح تحت سن الثلاثين، إذ استغربت الاسم، ولم تتعرف إلى الفرقة، بالرغم من قولها إنها سمعت بـ Harry Styles، من دون أن يكون لديها أدنى فكرة عن انتمائه إلى مجموعة غنائية.

واستطردت Eva في الحديث عن أعمالها الخيرية، حيث صرحت أنّ لديها شقيقة من ذوي الحاجات الخاصّة، وهي النور الذي يضيء حياة Eva، ما جعلهاتتربّى على مساعدة هؤلاء الأشخاص ومساعدة المحتاجين بشكل عام.

يذكر أنّ المناسبة كانت هو مبادرة دولية لجمع التبرعات والأموال لتقديم الدعم وتلبية الحاجة الطبية للفئات الضعيفة، بالتعاون مع مؤسسة "Global Gift Gala" ، ومؤسسة "Sunrise K" للمساعدة في زيادة التوعية بشأن النساء والأطفال المحتاجين.