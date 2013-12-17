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غدا.. الأمير طلال يرأس بالقاهرة مجلس لأمناء الجامعة العربية المفتوحة

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غدا.. الأمير طلال يرأس بالقاهرة مجلس لأمناء الجامعة العربية المفتوحة غدا.. الأمير طلال يرأس بالقاهرة مجلس لأمناء الجامعة العربية المفتوحة

يرأس الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة غدا الأربعاء، الاجتماع الدورى للمجلس لبحث المستجدات التى تتطلبها عمليات تطوير الدراسة فى الجامعة على ضوء ما انتهى إليه المؤتمر العالمى للتعليم المفتوح الذى استضافته الكويت نهاية الشهر الماضى.

ويبحث المجلس توفير المستلزمات العلمية والتقنية لفروع الجامعة الثمان، لمسايرة كل تقدم فى هذا النوع من التعليم الذى يعتمد على تكنولوجيا العصر ويتيح لخريجى الجامعة أفضل الفرص للمساهمة فى صنع حياة جديدة للمجتمع.

وتركز الدراسة فى الجامعة العربية المفتوحة على فلسفة أساليب التعليم المفتوح المدمج باستخدام التقنيات الحديثة بالتوازى مع التعليم التقليدى، مع اشتراط حضور الطلاب بنسبة 25% من عدد المحاضرات، ويحصل الخريج على شهادة البكالوريوس يتم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات والجامعة البريطانية المفتوحة وهى ميزة تنفرد بها هذه الجامعة مما يتيح لحامل هذه الشهادة فرص عمل متميزة بالإضافة إلى قدرته على استكمال الدراسات العليا فى أى دولة عربية أو أجنبية.

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