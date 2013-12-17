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منسق المنظمة الدولية للهجرة: معظم العائدين تتراوح أعمارهم بين 30 و35

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منسق المنظمة الدولية للهجرة: معظم العائدين تتراوح أعمارهم بين 30 و35 منسق المنظمة الدولية للهجرة: معظم العائدين تتراوح أعمارهم بين 30 و35

قال عمرو طه، مسئول تنسيق البرامج بالمنظمة الدولية للهجرة، إنه يتم السعى خلال برامج الطواعية لتشجيع المهاجرين غير الشرعيين للخارج إلى العودة لبلادهم.

وأضاف طه خلال ورشة عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، أن المنظمة تتواصل مع دول مثل اليونان لتقديم يد العون إلى المهاجرين المصريين هناك للعودة إلى بلادهم من خلال تقديم أفكار عن مشاريع قد يعملون بها عند عودتهم إلى .

وأشار طه إلى أن المنظمة تقوم بمساعدة المهاجرين العائدين إلى مصر على البحث عن عمل يتناسب مع طبيعة مؤهلاتهم العلمية.

وأكد طه على أن معظم المهاجرين العائدين إلى مصر فى الفترة السابقه هم ذكور تتراوح أعمارهم بين 30، و35 عامًا وأن أكثرهم يطلب مشاريع بسيطة عند عودتهم إلى الوطن، موضّحًا أن معظم العائدين يذهبون إلى محافظات؛ البحيرة، والفيوم، وأسيوط، والشرقية، والمنوفية، والمنيا، ويفتتحون مشاريع بسيطة كأكشاك للبيع.

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مصر 365

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