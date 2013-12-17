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"أطباء القاهرة" تشكر أعضاءها على المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى

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"أطباء القاهرة" تشكر أعضاءها على المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى "أطباء القاهرة" تشكر أعضاءها على المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى

تقدمت نقابة أطباء القاهرة بالشكر لجميع الأطباء على وعيهم النقابى الذى دفعهم للمشاركة بقوة فى انتخابات التجديد النصفى.

وقالت نقابة أطباء القاهرة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الأطباء تكبدوا عناء الوقوف لساعات فى ظل برودة الطقس والأمطار الغزيرة، التى لم تتوقف طوال يوم الانتخاب، مما يدل على حرصهم الشديد على التمسك بحقهم فى اختيار مجلس نقابة يدافع عنهم ويحافظ على مصالحهم.

وأكدت النقابة تعهدها لجموع الأطباء بمواصلة جهدها وعملها الدءوب الذى لا يتوقف من أجل تحقيق مطالب الأطباء العادلة، لإعلاء كرامة الطبيب والدفاع عن مصالحه، والكفاح من أجل منظومة صحية أفضل.

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مصر 365