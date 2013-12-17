محافظ القليوبية: تأمين 608 لجان لاستكمال عُرس الديمقراطية بـ"نعم"

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال يوم استكمال العُرس الديمقراطى يومى 15، 14 يناير.

وأوضح فى تصريحات لـ "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والقوات المسلحة، لعملية تأمين الاستفتاء على الدستور, مؤكدًا أنه تم إعداد خطة للتأمين لجان فرعية، و15 لجنة عامة موزعة على 433 مقرًا انتخابيًا, حيث يتم الآن تجهيز المدارس، واللجان، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

وأوضح عبد الظاهر، أن الدستور الموضوع الآن هو من أفضل الدساتير التى جاءت فى تاريخ مصر, لأن هذا الدستور تم وضعه من قبل أفراد يعشقون تراب هذا الوطن, وهذا الدستور راعى الحريات العامة، وأولى عناية خاصة بالأقليات, وعلاج عوار كبير كان يشوب المجالس المحلية.

وأضاف، "نريد أن نجعل عملية الاستفتاء عُرسًا جماهيريًا نحتفل به, ونبيّن للعالم مدى عظمة هذا الشعب.

وأكد عبد الظاهر، أن الذى سيذهب ليقول "نعم" للدستور، فهو ذاهب لاستكمال العُرس الديمقراطى, أما الذى سيذهب لقول "لا"، فسيفعل ذلك وهو مختبئ، وسيكون خائفًا لأنه ليس هناك مبرر لرفض للدستور, وكل من يعارض الدستور الآن لم يستطع أن يقنع الشعب بأى أسباب مقنعة لاعتراضه عليه, مؤكدًا أن هذا الدستور سيكون أفضل دستور جاء عبر تاريخ مصر.