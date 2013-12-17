أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ القليوبية: تأمين 608 لجان لاستكمال عُرس الديمقراطية بـ"نعم"

Google+ Print
محافظ القليوبية: تأمين 608 لجان لاستكمال عُرس الديمقراطية بـ"نعم" محافظ القليوبية: تأمين 608 لجان لاستكمال عُرس الديمقراطية بـ"نعم"

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال يوم استكمال العُرس الديمقراطى يومى 15، 14 يناير.

وأوضح فى تصريحات لـ "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والقوات المسلحة، لعملية تأمين الاستفتاء على الدستور, مؤكدًا أنه تم إعداد خطة للتأمين لجان فرعية، و15 لجنة عامة موزعة على 433 مقرًا انتخابيًا, حيث يتم الآن تجهيز المدارس، واللجان، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

وأوضح عبد الظاهر، أن الدستور الموضوع الآن هو من أفضل الدساتير التى جاءت فى تاريخ , لأن هذا الدستور تم وضعه من قبل أفراد يعشقون تراب هذا الوطن, وهذا الدستور راعى الحريات العامة، وأولى عناية خاصة بالأقليات, وعلاج عوار كبير كان يشوب المجالس المحلية.

وأضاف، "نريد أن نجعل عملية الاستفتاء عُرسًا جماهيريًا نحتفل به, ونبيّن للعالم مدى عظمة هذا الشعب.

وأكد عبد الظاهر، أن الذى سيذهب ليقول "نعم" للدستور، فهو ذاهب لاستكمال العُرس الديمقراطى, أما الذى سيذهب لقول "لا"، فسيفعل ذلك وهو مختبئ، وسيكون خائفًا لأنه ليس هناك مبرر لرفض للدستور, وكل من يعارض الدستور الآن لم يستطع أن يقنع الشعب بأى أسباب مقنعة لاعتراضه عليه, مؤكدًا أن هذا الدستور سيكون أفضل دستور جاء عبر تاريخ مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية