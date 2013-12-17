إحالة دعوى منح السيسي رتبة المشير لهيئة المفوضين

كتب : محمد العمدة وزياد السويفي منذ 18 دقيقة

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى لطفي جيد، المحامي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمنح الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة رتبة المشير، وإطلاق اسمه على جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

حملت الدعوى رقم 64549 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن السيسي انحاز إلى إرادة الشعب المصري أثناء ثورة 30 يونيو ومطالبها الشرعية.