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أسعار السكر تشهد ارتفاعات غير مبررة والكيلو يباع بـ5.5 جنيه

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أسعار السكر تشهد ارتفاعات غير مبررة والكيلو يباع بـ5.5 جنيه أسعار السكر تشهد ارتفاعات غير مبررة والكيلو يباع بـ5.5 جنيه

كتب : وائل سعد وجهاد الطويل الثلاثاء 17-12-2013 10:34

شهدت السكر بالأسواق ارتفاعات غير مبررة خلال الأسبوعين الماضيين؛ إذ وصلت الزيادة فى سعر الطن إلى 200 جنيه ليباع الكيلو للمستهلك بـ5.5 جنيه. وتقدمت شعبة السلع الغذائية فى غرفة القاهرة التجارية بمذكرة للدكتور محمد أبوشادى، وزير ، لمعرفة أسباب إقدام شركات قطاع الأعمال العام على رفع أسعار السكر المحلى ليصل سعره إلى 4250 جنيهاً للطن، فى وقت تنخفض فيه الأسعار العالمية للسلعة. وقال أحمد يحيى، رئيس الشعبة: «إن قيام شركات قطاع الأعمال العام برفع أسعار السكر جعل شركات القطاع الخاص تحذو حذوها وترفع الأسعار، خاصة أنه عندما ترتفع الأسعار من المنبع تبدأ الزيادات المتوالية فى حلقات التداول وصولاً إلى المستهلك».

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