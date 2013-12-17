أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

هشام رامز: مصر تسدد 700 مليون دولار من ديونها الخارجية خلال شهر

Google+ Print
هشام رامز: مصر تسدد 700 مليون دولار من ديونها الخارجية خلال شهر هشام رامز: مصر تسدد 700 مليون دولار من ديونها الخارجية خلال شهر

كتب : الوطن منذ 43 دقيقة

كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، عن أن مصرفه يستعد لسداد جزء من مديونيات الدولة الخارجية بقيمة 700 مليون دولار خلال شهر يناير المقبل، لافتاً إلى أن تلك القيمة تمثل أقساط وفوائد مديونيات للخارج تدفعها كل 6 أشهر، طبقاً للاتفاقية الموقعة مع دول نادى باريس، وذلك بعد أن قامت بسداد قسط بلغ نفس القيمة تقريباً فى يوليو الماضى.

وأضاف محافظ البنك المركز المصرى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها للخارج، حتى فى أصعب الظروف، قائلاً: قمنا برد وديعة قطرية مؤخراً قيمتها 500 مليون دولار، مشدداً على التزام الدولة بسداد أقساط ديونها الخارجية فى مواعيدها المحددة دون تأخير. وأكد «رامز» أن البنك المركزى ملتزم بتوفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع والمنتجات الاستراتيجية للبلاد من سلع غذائية ومواد بترولية وغيرها.

فى المقابل، شهدت أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى انخفاضاً بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار خلال تعاملات الشهر الماضى لتصل إلى 17.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية