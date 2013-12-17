هشام رامز: مصر تسدد 700 مليون دولار من ديونها الخارجية خلال شهر

كتب : الوطن منذ 43 دقيقة

كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، عن أن مصرفه يستعد لسداد جزء من مديونيات الدولة الخارجية بقيمة 700 مليون دولار خلال شهر يناير المقبل، لافتاً إلى أن تلك القيمة تمثل أقساط وفوائد مديونيات للخارج تدفعها مصر كل 6 أشهر، طبقاً للاتفاقية الموقعة مع دول نادى باريس، وذلك بعد أن قامت بسداد قسط بلغ نفس القيمة تقريباً فى يوليو الماضى.

وأضاف محافظ البنك المركز المصرى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها للخارج، حتى فى أصعب الظروف، قائلاً: قمنا برد وديعة قطرية مؤخراً قيمتها 500 مليون دولار، مشدداً على التزام الدولة بسداد أقساط ديونها الخارجية فى مواعيدها المحددة دون تأخير. وأكد «رامز» أن البنك المركزى ملتزم بتوفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع والمنتجات الاستراتيجية للبلاد من سلع غذائية ومواد بترولية وغيرها.

فى المقابل، شهدت أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى انخفاضاً بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار خلال تعاملات الشهر الماضى لتصل إلى 17.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر.