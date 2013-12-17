«باركليز» يستهدف الوصول بأرباحه لقائمة أفضل 10 بنوك

كتب : الوطن منذ 42 دقيقة

كشف شريف البحيرى، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى والتطوير والتسويق ببنك باركليز - مصر، عن أن مصرفه يخطط للوصول إلى قائمة أفضل 10 بنوك فى السوق المصرية من حيث معدلات الربحية خلال الفترة المقبلة. وأضاف «البحيرى»، على هامش مؤتمر أعده البنك لإطلاق خدمة «باركليز دايركت» لصرف مرتبات موظفى الشركات، أن مصرفه يحرص على الاستثمار فى السوق المصرية على كافة المستويات سواء الانتشار الجغرافى أو العمليات المصرفية وطرح المنتجات الجديدة، لافتاً إلى حصول مصرفه على موافقات من البنك المركزى المصرى بفتح ٦ فروع جديدة. من جهته، قال عماد لويس، مدير خدمات مرتبات الشركات بالبنك، إن مصرفه يستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 35% على مستوى بعض برامج التجزئة. وقال «لويس»: إن مصرفه حريص على التوسع فى السوق المصرية على الرغم مما مرت به من أزمات وظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن طرح المنتجات الجديدة وافتتاح الفروع دليل على رغبة المجموعة الأم فى زيادة استثماراتها فى مصر.

وأشار إلى أن برنامج مرتبات الموظفين يعد واحداً من أهم دعائم استراتيجية البنك فى عام 2014، ويوفر إمكانية الدمج بين الخدمات المصرفية للعملاء والخدمات المصرفية التجارية، بما يسمح بتحقيق استراتيجية «البنك الشامل» من خلال توسيع نطاق حسابات العملاء.