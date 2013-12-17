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“أبو إسلام” ونجله يتغيبان عن الحضور في قضية اتهامهما بإزدراء الأديان

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“أبو إسلام” ونجله يتغيبان عن الحضور في قضية اتهامهما بإزدراء الأديان “أبو إسلام” ونجله يتغيبان عن الحضور في قضية اتهامهما بإزدراء الأديان

تغيب عن حضور جلسة الحكم اليوم، الثلاثاء، كل من أحمد عبد الله الشهير بـ”أبو إسلام”، مقدم البرامج الدينية على قناة الأمة ونجله، عن الجلسة التي ستقضى إما بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة الأول بالسجن 11 عامًا والثاني بالسجن 8 أعوام، في قضية اتهامهما بازدراء الأديان أو مهلة للحياة رغم مطالبة الأول حضور الجلسة، إلا أنه استمع فى اللحظات الأخيرة إلى نصيحة محاميه على السباعى الذى نصحه بعدم الحضور.

من جانب آخر شهدت الجلسة منذ الصباح حضورا إعلاميا مكثفا من الصحفيين والقنوات الفضائية حيث توجهوا إلى الجلوس بقاعة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر والتى ينظر أمامها استئناف الحكم الصادر ضدهما .

كانت محكمة جنح مدينة نصر سبق لها أن قضت في شهر يونيو الماضي، بمعاقبة “أبو إسلام” بالحبس لمدة 11 عاما، ونجله بالحبس لمدة 8 سنوات، مع تحديد كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه بالنسبة للأول وألفي جنيه بالنسبة للثاني، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الاستئناف.

وصدر الحكم إثر إدانتهما بتمزيق وحرق الإنجيل أمام مقر السفارة الأمريكية، أثناء أحداث المصادمات التي جرت أمام مقر السفارة في أعقاب الفيلم المسىء للرسول “صلى الله عليه وسلم” .

يذكر أن النيابة العامة تلقت عدة بلاغات تضمنت ازدراء “أبو إسلام” الدين المسيحي من خلال عبارات رددها في حديث صحفي، بالإضافة لتمزيقه وإشعال النيران في نسخة من “الإنجيل” أمام السفارة الأمريكية بالتعاون مع نجله.

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