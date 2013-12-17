وصول ومغادرة مليون طن بضائع عبر موانئ السويس خلال نوفمبر

أصدرت هيئة موانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء بحرى حسن فلاح بيانها الشهرى الذى يوضح حجم المعاملات والحركات الملاحية التى تصل من وإلى جميع موانئ الهيئة ومن بينها السويس.

قال عبد الرحيم مصطفى مدير إدارة الإعلام بالهيئة، إن موانئ السويس خلال شهر نوفمبر الماضى، استقبلت وغادر من خلالها مليون و100 ألف طن بضائع، موضحا أن الموانئ استقبلت 750 ألف طن بضائع فيما غادر 350 ألف طن .

وأضاف مدير إدارة الإعلام بالهيئة أن ميناء الزيتيات بالسويس استقبل 141 ألف طن بوتاجاز سائل ووصل 126 ألف طن قمح قادم من رومانيا وروسيا، ووصل 363 رأس جمل قادم من جيبوتى، كما وصل 76500 طن زيوت قادم من ميناء جدة السعودى وموانئ بشرق آسيا.

وتابع أن موانئ البحر الأحمر غادر من خلالها 15 ألفا و500 طن أسمنت إلى شرق آسيا وغادر 192 طن فوسفات إلى الهند وشرق أسيا، لافتا إلى أن الموانئ استقبلت 35 ألف راكب، وغادر 24 ألف راكب.

وفيما يتعلق بالسياحة استقبلت الموانئ خلال نوفمبر 7500 سائح، وتبع أن ميناء السخنة استقبل 22 ألفا و264 حاوية، وغادر 23 ألفا و108 حاويات.