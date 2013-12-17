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"شباب ماسبيرو" يعلن الحشد بـ"نعم" للدستور بشرط تأمين الدولة للأقباط

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"شباب ماسبيرو" يعلن الحشد بـ"نعم" للدستور بشرط تأمين الدولة للأقباط "شباب ماسبيرو" يعلن الحشد بـ"نعم" للدستور بشرط تأمين الدولة للأقباط

كتب : مصطفى رحومة منذ 15 دقيقة

أعلن اتحاد شباب ماسبيرو، الحشد للتصويت بـ"نعم" على الدستور ودعوة الأقباط للتصويت بالإيجاب على الدستور، بشرط قيام الدولة بالالتزام بتطبيقه وتفعيل مواده بشكل يضمن مزيد من الحقوق والحريات ويحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وطالب الاتحاد، في بيان له، صباح اليوم، الدوله بتأمين الأقباط في ممتلكاتهم ودور عبادتهم وأرواحهم في كافة النقاط الملتهبة طائفيا وكذلك بالالترام بوعدها بترميم وبناء الكنائس التي تعرضت للضرر والتدمير على يد الإخوان وأنصارهم.

وقال الاتحاد إنه يرى عدم التزام الدولة بوعد قطعته من شهور حتى الآن وتكرار واستمرار ظهور مماثلة للعنف الطائفي مرة أخرى دون مواجهة لها واستمرار مواقفها المترهلة والضعيفة وتطابق نفس أساليب المواجهة والتخاذل في تطبيق القانون واللجوء للمصالحات العرفية وصدور أحكام جائرة على الأقباط وعدم تقديم الجناة المتهمين في كافة قضايا العنف الطائفي، يضع على الدولة التزاما بأن توقف هذه الممارسات السابقة حتى لا يؤدي استمرارها إلى أن يغير الاتحاد موقفه بالمقاطعة أو التصويت بـ"لا" على الدستور.

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