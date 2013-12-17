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استشهاد نقيب بالأمن المركزي أثناء ضبط أحد «العناصر التكفيرية» بالإسماعيلية

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استشهاد نقيب بالأمن المركزي أثناء ضبط أحد «العناصر التكفيرية» بالإسماعيلية استشهاد نقيب بالأمن المركزي أثناء ضبط أحد «العناصر التكفيرية» بالإسماعيلية
استشهد نقيب الشرطة وحيد محمد وحيد من قوات الأمن المركزي بالإسماعيلية، صباح الثلاثاء، أثناء القبض على أحد «العناصر التكفيرية» بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث، وأصيب أحد المتهمين المطلوبين بإصابات بالغة، مما أدى إلى وفاته فور وصوله للمستشفى.كانت حملة أمنية، ضمت قوة من الأمن المركزي، وقطاع الأمن الوطني، استهدفت إحدى الشقق السكنية بمنطقة أرض الجمعيات والتي يسكنها بعض العناصر التكفيرية المطلوبة لقوات الأمن، وعند دخول النقيب الشهيد إلى الشقة قام أحد العناصر بفتح وابل من النار عليه، مما أدى إلى استشهاده في الحال، فتبادلت معهم القوة الأمنية إطلاق النار بكثافة، ما أدى إلى مقتل أحد «التكفيريين».

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