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قوات الجيش تقضي على أحد منفذي “مذبحة رفح الأولى” وتضبط 27 إرهابيا

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قوات الجيش تقضي على أحد منفذي “مذبحة رفح الأولى” وتضبط 27 إرهابيا قوات الجيش تقضي على أحد منفذي “مذبحة رفح الأولى” وتضبط 27 إرهابيا

أرشيفية

تمكنت عناصر خاصة من الجيش الثانى الميدانى أمس الاثنين الموافق 16/ 12 / 2013 ، من القضاء على سِلمى محمد مصبح الشهير بـ ” أبو خالد ” أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوب لدى الجهات الأمنية لإنتمائه لجماعة أنصار بيت المقدس وأحد المشاركين فى التخطيط والتنفيذ لواقعة قتل عدد 16 جندى من قوات حرس الحدود فى أحداث رفح الأولى بتاريخ 5 / 8 / 2012، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية المتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي.

وقامت عناصر القوات الخاصة بإستهدافه بعد ورود معلومات تفيد بإعتزامه وآخرين إستهداف أحدى كمائن القوات المسلحة أمس، وقد تم رصد تحركه على دراجة بخارية على أحد المسارب المؤديه إلى ذلك الكمين وبحوزته بندقية آلية ، حيث تم الإشتباك معه والقضاء عليه.

كما تمكنت عناصر إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى بشمال سيناء أيضاً من ضبط عدد 20 فرد من المشتبه فى إنتمائهم للعناصر الإجرامية والتكفيرية وعدد 7 فرد محرضين على العنف ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية، هذا إلى جانب حرق وتدمير عدد 13 عشة تستخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة إنطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة – ” 5 موتوسيكل – 2 عربة نصف نقل ” بدون لوحات معدنية أو مستندات قانونية والتى تستخدمها العناصر الارهابية فى تنفيذ هجماتها ضد القوات بالإضافة إلى ضبط عدد 2 خزنة بندقية الية – 56 طلقة بندقية.

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