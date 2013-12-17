قطعة حلوى "بنبونية" قد تنقذ حياة مريض السكر

ينصح الكثيرون مرضى السكر بضرورة حمل بعض السكريات، أو الحلوى معهم دائما، وذلك لتناولها إذا شعر بحدوث أى اضطراب.

قال الدكتور أحمد الجويلى صيدلى، ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى، إن الإنسان يحتاج دائما إلى الجلوكوز، وهو المسئول عن إمداد الجسم بالطاقة.

وأضاف أن الجلوكوز لا يمكن استخدامه داخل الجسم بدون الأنسولين، وهو هرمون يتم إفرازه من غدة البنكرياس، وهذا الهرمون هو المسئول عن ضبط مستوى السكر فى الدم، الذى يقوم بنقل الجلوكوز من الدم إلى خلايا العضلات.

وأشار الجويلى إلى أن حدوث أى خلل فى إنتاج الأنسولين، يعنى أن هذا الشخص مصاب بالسكر وهو يعانى من خلل على الأنسولين بسبب الخلايا المتقبلة للجلوكوز، مضيفا أن مرضى السكر من النوع الأول، وبعض حالات النوع الثانى يعتمدون على أخذ جرعات من الأنسولين.

وحذر الجويلى من تناول جرعات زائدة من الأنسولين، موضحا أنه قد يسبب انخفاض مستوى الجلوكوز بالدم، مما يؤدى للإغماء والشعور بتعب، وزيادة ضربات القلب، والشعور بالجوع، وإذا لم يتم إنقاذ المريض فورا قد يسقط فى غيبوبة.

ونصح الجويلى، مريض السكر من النوع الأول، أن يحتفظ دائما بقطعة من الحلوى "بنبونية" حتى تزيد من معدل الجلوكوز بالدم وتنقذ حياته.