أحزاب «الإنقاذ» تخطط للإطاحة بـ«الإخوان» من النقابات المهنية

كتب : خالد عبدالرسول ومحمد سليمان منذ 59 دقيقة

كشفت قيادات بأحزاب جبهة الإنقاذ عن اجتماعات مشتركة للإطاحة بأعضاء تنظيم الإخوان من المواقع القيادية بالنقابات المهنية وشغل مناصبهم فى مجالس إداراتها، وأولها نقابة المهندسين، المقرر إجراء انتخاباتها يناير المقبل. وكانت أحزاب «الإنقاذ» بدأت تحركاتها للتنسيق فى انتخابات النقابات المهنية، خلال حكم الإخوان، فى محاولة لتأسيس قواعد شعبية ومهنية، كما فعل الإخوان من قبل، وأثمرت التحركات وقتها عن الفوز بغالبية المقاعد فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصيادلة. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، لـ«الوطن»، إن الانتصار الساحق الذى حققه «تيار الاستقلال» على الإخوان فى نقابة الأطباء، مؤشراً على انحسار دور ومكانة الإخوان فى كل النقابات المهنية، متوقعاً أن يتكرر الأمر فى انتخابات نقابة المهندسين. وقال أسامة بسيط، أمين المهنيين بالحزب، إن عدداً من أحزاب «الإنقاذ» تتجه للدفع بكوادرها النقابية لخوض انتخابات النقابات المهنية، الأمر الذى حدث فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء، ومن قبلها انتخابات «الصيادلة»، مضيفاً: «50% من الأعضاء الذين فازوا فى انتخابات الأطباء أعضاء بالتيارات والأحزاب المدنية واليسارية»، مشدداً على أن الدفع بكوادر الأحزاب فى النقابات جاء لخدمة أعضائها.