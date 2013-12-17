إجراءات حكومية مبكرة لتجنب أزمة «انقطاع الكهرباء» فى صيف 2014

مصادر: اجتماع بين «الكهرباء والبترول» لبحث احتياجات شركات الإنتاج من الوقود

كتب : محمد مجدى منذ 58 دقيقة

بدأت الحكومة فى التنسيق بين الوزارات مبكراً لإنهاء أزمات الكهرباء التى تتكرر فى مواسم الصيف، عبر التأكيد على ضرورة إنهاء أعمال الصيانة اللازمة بشركات الكهرباء، إضافة إلى توفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات بالكفاءة المطلوبة.

وكشفت مصادر مسئولة لـ«الوطن» عن عقد لقاء بين المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، لتنسيق العمل المشترك بين الوزارتين فى مواجهة زيادة أحمال الكهرباء فى الصيف المقبل لضمان عدم انقطاع التيار عن المواطنين لفترات طويلة، مثلما حدث العام الماضى، وأضافت أن الوزيرين سيتفقان على الكميات التى تحتاجها شركات إنتاج الكهرباء لمواجهة أحمال الصيف فى ضوء الزيادات السنوية التى يشهدها الاستهلاك، مشيرةً إلى أن الاجتماع سيتضمن آلية سداد الوزارة لقيمة الكميات التى ستحصل عليها فى الفترة المقبلة فى ضوء العجز المالى الذى تعانى منه حالياً. وأوضحت المصادر أن وزير الكهرباء أكد لقيادات رؤساء شركات «الإنتاج والنقل والتوزيع» التابعة للشركة القابضة للكهرباء عدم احتمالية انقطاع التيار، مشدداً على ضرورة انتهاء كافة أعمال الصيانة التى تحتاجها الشركات قبل أعمال الصيف المقبل، لافتاً إلى أن لجوء الوزارة للاقتراض من البنوك الوطنية يأتى لضمان انتهاء كافة أعمال الصيانة المتعطلة بسبب عدم وجود سيولة مالية للوزارة، مثلما لجأت الوزارة لقرض بقيمة 285 مليون جنيه من بنك مصر لإحلال وتجديد محطة كهرباء الوليدية بأسيوط. فى سياق متصل، استقبل وزير الكهرباء أمس الأول، وفداً من البنك الدولى لبحث التعاون الحالى والمستقبلى بينهما، والتنسيق بين الوزارة والبنك الدولى على المشروعات المطلوب مساهمته فى تمويلها، وقال «إمام»، فى تصريحات صحفية، أمس، إن الوزارة طالبت بمساهمة البنك الدولى والصناديق التابعة له فى تمويل كلٍ من مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى، ومشروع تحويل محطات إنتاج كهرباء المحمودية، ودمنهور، و6 أكتوبر، للعمل بنظام الدورة المركبة، ومشروع تركيب عدادات ذكية لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض، إضافة إلى تنفيذ عدد من محطات محولات على الجهد الفائق، والمساهمة فى تمويل محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات بكوم أمبو، ومحطة رياح قدرة 200 ميجاوات بغرب النيل.

وأكد أن العلاقة بين الوزارة والبنك «متميزة»، مشيراً إلى أن مشروعات التعاون المشترك الحالية والتى بلغ مساهمة البنك بها حوالى 1.1 مليار دولار، وتضمنت مشروعات كهرباء، جارٍ تنفيذها، شملت محطات إنتاج كهرباء شمال الجيزة قدرة 3 فى 750 ميجاوات، ومحطة جنوب حلوان قدرة 3 فى 650 ميجاوات، إضافة إلى المساعدة الفنية لإعداد مستندات الطرح والاتفاقيات الخاصة لمشروع محطة رياح قدرة 250 ميجاوات بنظام «BOO». ويتضمن التعاون المشترك الموافقة المبدئية على المساهمة فى تمويل مشروعات محطة إنتاج كهرباء من الرياح قدرة 200 ميجاوات فى خليج السويس، ومشروع خطوط النقل لربط محطات الرياح بالشبكة الكهربائية القومية.