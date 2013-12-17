أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

«الإنقاذ» والثوار ينسقون مع الجيش والشرطة لتأمين الاستفتاء

Google+ Print
«الإنقاذ» والثوار ينسقون مع الجيش والشرطة لتأمين الاستفتاء «الإنقاذ» والثوار ينسقون مع الجيش والشرطة لتأمين الاستفتاء

كتب : عمرو حامد منذ 55 دقيقة

بدأت جبهة الإنقاذ وعدد من القوى الثورية وحملة تمرد استعداداتها لعملية تأمين الاستفتاء على الدستور المقرر يومى 14 و15 يناير المقبل، والتنسيق مع الجيش والشرطة للتصدى لمحاولات تنظيم الإخوان لإفساد عملية الاستفتاء، بعد إطلاق أنصار التنظيم الدعوات لإفساد الاستفتاء، فيما تستعد حملة تمرد لتنظيم مؤتمر جماهيرى نهاية الأسبوع الجارى فى القاهرة فى إطار جولتها لحشد المواطنين للتصويت بـ«نعم» على الدستور. وكشف محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، لـ«الوطن»، عن أنهم اتفقوا مع شباب الإنقاذ وتنسيقية 30 يونيو وقيادات جبهة الإنقاذ على تشكيل لجان شعبية من المواطنين وشباب الثورة ومعاونة الجيش والشرطة فى التصدى لأية محاولات لإفساد عملية الاستفتاء من قبل أنصار الإخوان وتسليم أى شخص ينفذ محاولات شغب إلى الشرطة والجيش، مؤكدا أنهم اتفقوا مع قيادات الإنقاذ على التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتقنين عملية اللجان الشعبية التى سيطلقونها لتأمين الاستفتاء. وأشار «عطية» إلى أنهم اتفقوا على إطلاق حملة شعبية لدعم الدستور تضم أغلب القوى الثورية لحشد المواطنين للتصويت بـ«نعم»، رغم اعتراضهم على بعض المواد، وستشمل تلك الحملات بوسترات ومؤتمرات شعبية وحملات لطرق الأبواب.

وقال عمر الجندى، عضو المكتب التنفيذى لشباب الإنقاذ، إنهم شكلوا عددا من اللجان لتأمين عملية الاستفتاء بالتنسيق مع الجيش والشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم