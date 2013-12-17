«كمل جميلك» تطلق حملة «نعم للدستور» فى المحافظات

كتب : خالد محمد منذ 55 دقيقة

دشنت الحملات المطالبة بترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، للانتخابات الرئاسية، حملة جديدة لدعم الدستور، باعتباره خطوة أساسية نحو الاستقرار، وتأسيس دولة القانون، وقالت حملة «كمل جميلك»: إنها ستبدأ فى المحافظات لتوعية المواطنين، وحشدهم للتصويت بـ«نعم» فى الاستفتاء، وكشف محاولات التلاعب بعقول البسطاء، من قِبل تنظيم الإخوان، لتشويه الدستور. وشددت «كمل جميلك»، فى مؤتمر صحفى، أمس، على أن إقرار الدستور، سيكون بمثابة النهاية لـ«تنظيم الإخوان»، دون رجعة، لذلك على جميع المصريين المشاركة فى الاستفتاء عليه، معتبرة التصويت بـ«نعم» فى الوقت الراهن واجباً وطنياً، من أجل بدء دولة المؤسسات والقانون، داعية الحكومة لاتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لمنع أى محاولة لتعطيل الاستفتاء. وأوضحت الحملة أنها عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، ستتفرغ مرة أخرى لتنظيم مسيرات حاشدة، للضغط على الفريق «السيسى»، حتى يترشح رئيساً للبلاد، من أجل إكمال مسيرة العطاء. وأعلن المستشار رفاعة نصرالله، مؤسس الحملة، أن «(كمل جميلك) لن تتنازل عن ترشح السيسى رئيساً، هى والحملات الأخرى، وأن دعمها للدستور، جاء نتيجة التوافق.