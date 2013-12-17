الجيش الجزائرى يبحث عن إرهابيين تسللوا إلى البلاد عبر الحدود مع النيجر

تبحث قوة من الجيش الجزائرى قوامها أكثر 500 عنصر منذ يومين عن مجموعة إرهابية تسللت إلى البلاد عبر الحدود مع النيجر بعد أن عبرت وادى فست بمنطقة تانون غير البعيدة عن عين ڤزام بولاية تمنراست.

وذكرت صحيفة "الفجر" الجزائرية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن إرهابيين يستقلون سيارتين رباعيتى الدفع اشتبكوا قبل تسللهم إلى الجزائر مع قوات من جيش النيجر فى منطقة تسمى غريبيون، وأوقعوا بهم خسائر بشرية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش تستعين بالمروحيات ومختلف التجهيزات المتطورة لملاحقة هؤلاء الإرهابيين المدججين بأسلحة ثقيلة مضادة للدبابات والطائرات وقذائف صاروخية.. موضحة أن عددهم يتراوح ما بين 8 و12 عنصرا بينهم قيادى كبير.