ضبط 7 متهمين جدد فى وقائع التعدى على مراكز الشرطة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 7 متهمين جدد فى وقائع التعدى على مراكز الشرطة والمنشآت العامة فى أحداث الشغب التى شهدتها المحافظة فى شهر أغسطس الماضى.

تم ضبط أحد المتهمين بمركز العدوة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى المحضر رقم 2322 لسنة 2013 إدارى مركز العدوة اقتحام الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية وحدة الإطفاء، كما تم ضبط 4 متهمين بمركز ملوى والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى المحضر رقم 2052 لسنة 2013 قسم ملوى اقتحام وحدة المرور، كما تم ضبط متهمين آخرين أحدهما بمركز دير مواس فى المحضر رقم 4645 لسنة 2013 والآخر بسمالوط فى المحضر رقم 206 لسنة 2013 إدارى مركز سمالوط اقتحام مركز.