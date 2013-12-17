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وقف منح التراخيص الجديدة لأى قنوات فضائية

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وقف منح التراخيص الجديدة لأى قنوات فضائية وقف منح التراخيص الجديدة لأى قنوات فضائية

كتب : الوطن منذ 16 دقيقة

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، أن الشركة ووزارة الاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة، رفضوا خلال الأسابيع الماضية محاولات عدة لمجموعة من رجال الأعمال وبعض الوكالات الخاصة للحصول على ترددات فضائية على «النايل سات»، لإطلاق قنوات فضائية جديدة مع بداية العام الجديد، وذلك لسببين؛ الأول أنه تم إيقاف منح أى تراخيص لترددات فضائية جديدة إلا بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، والثانى يرجع إلى التشكّك فى أن تكون بعض الشركات أو الوكالات التى تقدمت للحصول على تردد على علاقة غير مباشرة بجماعة «الإخوان».

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