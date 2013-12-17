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الرئيس المؤقت يعد بدعم حملة «مصر الدفيانة»: «ميرضنيش حد يكون بردان»

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الرئيس المؤقت يعد بدعم حملة «مصر الدفيانة»: «ميرضنيش حد يكون بردان» الرئيس المؤقت يعد بدعم حملة «مصر الدفيانة»: «ميرضنيش حد يكون بردان»

قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إنه سيتواصل مع وزارة الخارجية لتسهيل العقبات أمام تبرعات المصريين في الخارج، لاستقبال الملابس منهم وإعفائها من الجمارك.

وأضاف في مداخلة مع برنامج «القاهرة اليوم»، مساء الإثنين: «أنا ميرضنيش إن حد في يكون بردان، وغدًا سأتواصل مع الخارجية وسنذلل أي عقبات لتبرعات المصريين بالخارج».

كان الإعلامي عمرو أديب وجه مناشدة للرئيس على الهواء، بإعطاء تعليمات لوزارة الخارجية والسفارات المصرية بتسهيل العقبات أمام دخول الملابس التي يتبرع بها المصريون في الخارج، وإعفاء «كونتيرات الملابس اللي جاية من برة لصالح حملة مصر الدفيانة من الجمارك».

ووجه «أديب» الشكر للرئيس عدلي منصور، قائلا «أنت رئيس لكل المصريين».. وأشار إلى أنهم بدأوا «حملة المليون بطانية (مصر الدفيانة) يومي السبت والأحد كان فيه 7 ملايين جنيه تبرعات في حساب الأورمان».

 

 

 

 

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